Las exportaciones desde Ecuador crecieron un 3% entre enero y septiembre del 2026.

El petróleo representa una cuarta parte de los ingresos que Ecuador genera por sus ventas al exterior. Los productos agrícolas, acuícolas, pesqueros, mineros y manufactureros concentran el resto de las exportaciones del país.

Entre enero y septiembre de 2026, Ecuador exportó USD 30 447 millones, de los cuales USD 22 912 millones son de productos no petroleros y USD 7 536 millones a exportaciones petroleras.

Así lo revela el informe Expordata, publicado en noviembre de 2026 por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), con cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

Los datos muestran que tres de cada cuatro dólares que Ecuador genera por sus exportaciones provienen de productos distintos al petróleo.

¿Cómo están compuestas las exportaciones de Ecuador?

Las exportaciones no petroleras registraron un crecimiento del 7% durante los primeros nueve meses de 2026, frente al mismo período de 2025.

Si se excluyen los productos mineros, las ventas al exterior llegaron a USD 19 026 millones, con un incremento interanual del 3%.

De esta manera, las exportaciones ecuatorianas se distribuyeron de la siguiente forma:

Exportaciones no petroleras ni mineras: USD 19 026 millones (62,5%).

USD 19 026 millones (62,5%). Exportaciones petroleras: USD 7 536 millones (24,8%).

USD 7 536 millones (24,8%). Exportaciones mineras: aproximadamente USD 3 886 millones (12,8%).

Las exportaciones mineras representaron alrededor del 17% de las ventas no petroleras del país.

El camarón sigue siendo el principal producto de exportación

El camarón se posiciona como el principal producto de exportación de Ecuador dentro de la oferta no petrolera ni minera.

Entre enero y septiembre de 2026, sus ventas al exterior alcanzaron los USD 7 433 millones, con un crecimiento interanual del 20% en valor y del 22% en volumen.

Esta cifra es apenas USD 103 millones inferior al valor de todas las exportaciones petroleras durante el mismo período.

Es decir, las ventas de camarón ecuatoriano representaron el equivalente al 98,6% del valor de las exportaciones petroleras.

China y Estados Unidos se mantienen entre sus principales compradores. Ambos mercados adquirieron USD 5 097 millones en camarón ecuatoriano durante los primeros nueve meses del año.

Camarón, banano y cacao son el 43% de exportaciones

Pese al peso que han adquirido los productos distintos al petróleo en el comercio exterior ecuatoriano, una parte importante de las exportaciones todavía se concentra en un grupo reducido de productos.

Solo las ventas de camarón, banano y plátano, así como de cacao y sus elaborados, sumaron USD 12 961 millones hasta septiembre de 2026.

En conjunto, estos productos representaron alrededor del 43% del valor de todas las exportaciones ecuatorianas, incluidas las petroleras y mineras.

Estos son los diez principales productos de exportación no petrolera ni minera del país:

Camarón: USD 7 433 millones.

Banano y plátano: USD 3 481 millones.

Cacao y elaborados: USD 2 047 millones.

Enlatados de pescado: USD 1 330 millones.

Flores naturales: USD 809 millones.

Madera y manufacturas: USD 481 millones.

Extractos y aceites vegetales: USD 299 millones.

Frutas: USD 298 millones.

Atún y pescado: USD 264 millones.

Elaborados de banano: USD 222 millones.

Sin embargo, su desempeño no ha sido uniforme. Mientras las exportaciones de camarón crecieron un 20% y las de banano y plátano un 10%, las ventas de cacao y sus elaborados registraron una caída del 39% en valor, pese a un incremento del 9% en volumen.