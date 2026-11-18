La industria ecuatoriana del chocolate sumó reconocimientos internacionales. La empresa Paccari informó que obtuvo 16 galardones en los International Chocolate Awards, un certamen que evalúa productos de chocolatería de distintos países.

Entre los reconocimientos anunciados destaca una medalla de oro para Raw 90%, una variedad elaborada con una alta concentración de cacao.

El resultado coloca nuevamente en discusión el potencial del cacao ecuatoriano no solo como materia prima de exportación, sino también como insumo para la elaboración de chocolates terminados que compiten en mercados internacionales.

¿Qué significa el reconocimiento para la industria?

El chocolate Raw 90% contiene una elevada proporción de cacao, por lo que sus características sensoriales dependen en gran medida de la materia prima y del proceso de elaboración.

De acuerdo con la información difundida por Paccari, esta variedad recibió una medalla de oro en los International Chocolate Awards.

La compañía también reportó otros 15 reconocimientos, aunque el comunicado no detalla las categorías, los productos premiados ni el tipo de medalla obtenido en cada caso.

Del cacao como materia prima al chocolate con valor

Ecuador tiene una actividad productiva vinculada al cultivo, comercialización y exportación de cacao. Sin embargo, existe una diferencia entre vender el grano y comercializar productos terminados como tabletas de chocolate.

La transformación industrial incorpora procesos de selección, formulación, fabricación, empaque y comercialización, que permiten participar en otros segmentos de la cadena de valor.

Los premios obtenidos por fabricantes nacionales pueden contribuir a la visibilidad de sus productos ante compradores y distribuidores internacionales. No obstante, un reconocimiento por calidad no demuestra, por sí solo, un incremento de exportaciones, ventas o participación de mercado.

El papel de los productores de cacao ecuatoriano

La producción de chocolate también depende del abastecimiento de cacao y del trabajo de los agricultores que participan en esta cadena productiva.

Santiago Peralta, fundador de Paccari, atribuyó el reconocimiento a las características del cacao ecuatoriano y al trabajo de sus productores.

"El verdadero ganador es el cacao ecuatoriano", afirmó el empresario al referirse a la medalla de oro obtenida por Raw 90%.

El desafío para la industria es convertir la calidad de la materia prima en oportunidades sostenidas de comercialización, transformación industrial y mejores condiciones para los participantes de la cadena productiva.