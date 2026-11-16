El crédito de Ecuador está condicionado a la reducción de emisiones.

El Grupo Banco Mundial aprobó una operación de financiamiento climático por USD 30 millones para Ecuador, mediante un mecanismo que condiciona los desembolsos al cumplimiento de resultados en la reducción de emisiones contaminantes.

La aprobación fue anunciada este lunes 16 de noviembre de 2026 por el Ministerio de Ambiente y Energía. La operación cuenta con el respaldo del Transformative Carbon Asset Facility (TCAF), un fondo fiduciario administrado por el Banco Mundial

El mecanismo también busca preparar a Ecuador para participar en los mercados internacionales de carbono, contemplados en el artículo 6 del Acuerdo de París.

¿Cómo accederá Ecuador a los USD 30 millones?

A diferencia de otros mecanismos de financiamiento, esta operación contempla un modelo de pagos por resultados.

Esto significa que los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de reducciones de emisiones que puedan ser medidas y verificadas.

Para ello, Ecuador deberá fortalecer sus sistemas de monitoreo, medición, reporte y verificación de emisiones, así como los mecanismos institucionales necesarios para acceder a nuevas fuentes de financiamiento climático.

Los USD 30 millones corresponden a recursos comprometidos en firme. Sin embargo, esto no significa que la totalidad del dinero será desembolsada de manera inmediata.

El Ministerio de Ambiente y Energía no detalló el cronograma de desembolsos ni las metas específicas de reducción de emisiones que deberá cumplir el país.

La operación contempla la aplicación de un mecanismo denominado policy crediting, que permite vincular el financiamiento internacional con los resultados ambientales derivados de la implementación de políticas públicas.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, Ecuador es el tercer país del mundo y el primero de América Latina y el Caribe en implementar un programa de estas características.

Además, la operación constituye la primera experiencia de aplicación de este mecanismo en el sector del transporte.

El financiamiento estará asociado a las reducciones verificables de emisiones que se generen como resultado de las políticas implementadas en este sector.

Los mercados de carbono permiten comercializar créditos asociados a la reducción o eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero.

En términos generales, un crédito de carbono representa el equivalente a una tonelada de dióxido de carbono que se ha dejado de emitir o que ha sido retirada de la atmósfera, de acuerdo con determinadas metodologías de certificación.