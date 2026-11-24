Ecuador se incorpora a la inicativa Ilumina el Mundo del Programa Mundial de Alimentos.

Ecuador se incorpora por primera vez a la campaña internacional de donaciones 'Ilumina el Mundo', una iniciativa que busca movilizar recursos de ciudadanos y empresas para financiar proyectos de asistencia social.

En el país, los aportes estarán destinados a ampliar el programa de alimentación escolar impulsado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, con el objetivo de atender a estudiantes de comunidades vulnerables.

La campaña se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026, mediante una máquina de donaciones instalada en el centro comercial El Jardín, en Quito.

Tecnología para canalizar donaciones

La iniciativa utiliza dispositivos electrónicos que permiten a los ciudadanos realizar aportes económicos destinados a programas de asistencia social.

En Ecuador, los recursos recaudados estarán vinculados al financiamiento de la alimentación escolar, un componente de la asistencia alimentaria que busca contribuir a la nutrición de los estudiantes y favorecer sus condiciones de aprendizaje.

La campaña es impulsada internacionalmente por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y, en Ecuador, se desarrolla en alianza con el Programa Mundial de Alimentos.

Una campaña que ha recaudado USD 70 millones

Desde su creación en 2017, la iniciativa ha recaudado aproximadamente USD 70 millones a escala mundial, según información de sus organizadores.

Los recursos han sido destinados a proyectos relacionados con alimentación, salud, educación y bienestar social en distintos países.

Para 2026, la campaña contempla operaciones en 28 países, con cerca de 150 puntos de donación distribuidos en más de 140 ciudades de seis continentes.

La incorporación de Ecuador amplía el alcance geográfico de este mecanismo de financiamiento de proyectos sociales.

Recursos privados para la alimentación escolar

La participación de ciudadanos y empresas en programas de asistencia alimentaria constituye una vía complementaria para movilizar recursos destinados a atender necesidades sociales.

En el caso de la alimentación escolar, el acceso a comidas nutritivas puede contribuir a mejorar las condiciones de aprendizaje y reducir las barreras asociadas a la inseguridad alimentaria.

Sin embargo, los organizadores no detallaron la meta de recaudación para Ecuador, el número de estudiantes que esperan atender, las comunidades beneficiarias ni los mecanismos mediante los cuales se informará sobre la ejecución de los recursos.

Estos indicadores permitirán evaluar el alcance y el impacto de la iniciativa una vez concluida la campaña.