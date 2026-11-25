Una iniciativa que nació para atender las necesidades de vivienda de las familias afectadas por el terremoto de 2016 en Ecuador recibió un reconocimiento internacional una década después.

Cristina Latorre y Manuel Pallares, cofundadores de Fundación Raíz CAEMBA, fueron incluidos en la primera edición de KIND100, una selección internacional que distingue a 100 personas por sus contribuciones sociales y humanitarias.

Como parte del reconocimiento, los rostros de los dos ecuatorianos fueron proyectados en las pantallas de Times Square, en Nueva York, junto a los demás integrantes de la lista.

Entre las personalidades reconocidas también figuran Lady Gaga, Keanu Reeves y Oprah Winfrey.

¿Qué es KIND100 y cómo se seleccionó a los ecuatorianos?

KIND100 es una iniciativa de kindness.org, una organización internacional sin fines de lucro con sede en Estados Unidos.

En su primera edición, el reconocimiento reunió a 100 personas de 19 países y seis continentes, entre ellas figuras del entretenimiento, el deporte, la filantropía y representantes de organizaciones sociales.

Según la información difundida sobre el reconocimiento, el proceso de selección consideró el alcance de las iniciativas, sus beneficios para las comunidades, el compromiso de sus responsables y el impacto de sus acciones.

La lista incluye a 66 personas cuya labor social se desarrolla fuera de los espacios de mayor exposición mediática.

Del terremoto de 2016 a la construcción de más de 800 viviendas

El trabajo de Cristina Latorre y Manuel Pallares comenzó después del terremoto del 16 de abril de 2016, que afectó principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas.

Ante las necesidades habitacionales de las familias damnificadas, ambos impulsaron la construcción de refugios de bambú como una alternativa de respuesta a la emergencia.

La iniciativa evolucionó hasta convertirse en Fundación Raíz CAEMBA, una organización que posteriormente amplió sus actividades hacia otros ámbitos del desarrollo comunitario.

En diez años de funcionamiento, la fundación reporta la construcción de más de 800 viviendas y la ejecución de proyectos en comunidades de la Costa, Sierra y Amazonía ecuatoriana.

Sus programas también incluyen acceso a agua segura, educación, deporte, arte, autonomía económica de las mujeres y generación de oportunidades productivas.

Alianzas empresariales para atender necesidades sociales

El modelo de trabajo de la fundación incorpora la participación de empresas, donantes, voluntarios, organizaciones y comunidades beneficiarias.

Estas alianzas permiten movilizar recursos privados y capacidades técnicas para ejecutar proyectos relacionados con vivienda y desarrollo comunitario.

El reconocimiento internacional también puede ampliar la visibilidad de estas iniciativas ante potenciales financiadores y organizaciones interesadas en participar en proyectos sociales en Ecuador.