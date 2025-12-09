Consejo de Salarios y Trabajo no llegó a un consenso para definir el incremento del SBU para 2026

El Consejo Nacional de Salarios se reúne este martes 9 de diciembre para definir el SBU para 2026.

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se reunió la mañana de este martes 9 de diciembre en su primera sesión para definir el Salario Básico Unificado de 2026. Tras dos horas de diálogo, no se llegó a un consenso entre el sector empleador y los trabajadores.

En la reunión participaron representantes de empleadores y trabajadores así como el Ministro de Trabajo, Harold Burbano.

Al inicio de la reunión. Burbano indicó que el incremento podría ser de entre 10 y 20 dólares. "Más de eso no se puede porque sería ser irresponsable y menos de eso sería ser muy injusto con los diferentes sectores", indicó.

Postura de empleadores y trabajadores

En la primera reunión se analizaron indicadores como inflación, crecimiento económico, entre otros factores, para presentar las propuestas. Al inicio de la reunión el ministro Burbano se mostró optimista y aseveró que "será la primera vez en mucho tiempo en la que los números de todos los sectores no difieren”.

Los empleadores propusieron que el incremento sea de 8 dólares, mientras que los trabajadores piden 20 dólares adicionales en el salario del 2026.

Las propuestas se analizarán nuevamente en una reunión luego de cinco días. En caso de no llegar a un consenso, será el Ministerio de Trabajo quién defina el valor del salario básico para el 2026.

Al finalizar la reunión, Burbano precisó que con el análisis de las cifras, el incremento podría ser de entre 11 y 15 dólares. Aclaró que en caso de que sea el Gobierno quién defina el valor, se considerará la cifra más alta.