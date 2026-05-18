Contraloría detecta perjuicio en Petroecuador por liquidación de contrato en Campo Sacha

La Contraloría General del Estado identificó un perjuicio económico de USD 18,8 millones en Petroecuador por presuntas irregularidades en la liquidación de un contrato relacionado con sistemas de compresión de gas en el Campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana.

El organismo de control informó este lunes 18 de mayo de 2026 que aprobó el informe correspondiente a un examen especial realizado al proceso de suscripción y cumplimiento de acuerdos establecidos. La auditoría analizó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2025. C

Contrato fue firmado en 2007 para sistemas de compresión

Según la Contraloría, el contrato fue suscrito el 24 de agosto de 2007 por un monto de USD 28,6 millones y contemplaba el suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha de sistemas de compresión de gas en las estaciones Norte 1 y 2, Central y Sur de Petroindustrial, en el Campo Sacha.

El plazo de ejecución era de 420 días. Sin embargo, se registraron incumplimientos relacionados con retrasos en la entrega de bienes y problemas en la entrega de derechos de vía.

Ante esa situación, Petroindustrial resolvió terminar unilateralmente el contrato el 4 de febrero de 2010 y dispuso su liquidación. Posteriormente, el consorcio contratista presentó acciones judiciales y constitucionales, las cuales fueron rechazadas.

Acta de finiquito reconoció intereses sin sustento legal

El informe de auditoría determinó que el 21 de abril de 2021 se suscribió un Acta de Finiquito sin contar con criterios jurídicos suficientes.

De acuerdo con la CGE, en ese documento se reconocieron y liquidaron intereses calculados retroactivamente desde 2010 hasta 2021, utilizando actas de trabajo firmadas semanas antes del cierre definitivo del contrato.

La Contraloría señaló que estos pagos se realizaron “sin que existiera una obligación pura, líquida o exigible”, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado de USD 9,4 millones.

Petroecuador omitió cobro de multas y cuentas pendientes

El equipo auditor también detectó que en la liquidación final no se descontaron valores que ya estaban en firme.

Entre ellos constan multas por USD 7,8 millones y cuentas por cobrar por USD 1,5 millones. Estas omisiones, sumadas a los pagos de intereses observados, forman parte del perjuicio económico total determinado por el organismo de control.

Por estos hallazgos, la Contraloría predeterminó responsabilidades civiles por USD 18,8 millones y sugirió sanciones administrativas contra funcionarios relacionados con el proceso.

Las multas administrativas ascienden a USD 9.300 por incumplimientos en procedimientos legales y financieros durante la gestión de liquidación contractual.