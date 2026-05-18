'Tengo el corazón para levantarme': Henry Dueñas se pronuncia tras la muerte de su hijo

El periodista Henry Dueñas (círculo), se pronunció por la muerte de su hijo Henry Dueñas Buyarte.

El periodista ecuatoriano, Henry Dueñas, compartió este lunes 18 de mayo de 2026 un mensaje de agradecimiento tras las muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido en los últimos días, por la muerte de su hijo.

Dueñas, conocido por su personaje "Ayúdame Henry", agradeció las muestras de afecto que ha recibido en los últimos días, en un mensaje de Instagram.

“Desde el rincón de mi finca, la familia Dueñas Delgado y Dueñas Buyarte, agradece toda esta situación y condición de apoyo en los momentos más difíciles que este personaje, Ayúdame Henry, está enfrentando”, expresó.

Dueñas aseguró que ha intentado responder cada mensaje, pero el volumen de reacciones y muestras de cariño ha sido abrumador.

“Cada vez que envío un gracias aparecen 100 personas más asistiendo a estas condolencias y a este abrazo en la lejanía a través de las redes sociales”, señaló.

También agradeció a familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas cercanas que se han comunicado con él dentro y fuera del país.

Entre ellos mencionó a Angelo Barahona, Polo Baquerizo, integrantes de grupos de apoyo, excompañeros de Ecuavisa y amigos de la Facultad de Comunicación Social.

“A mis jefes, con los que trabajé en Ecuavisa, con los que siguen junto a mí, gracias a mis amigos, a mis hijos, y gracias a Dios porque no nos ha quitado nada”, escribió.

En su mensaje también reflexionó sobre las decisiones personales y la fortaleza para continuar adelante. “Hoy día comencé mis labores, hay que levantar el vuelo como el ave fénix. Tengo el corazón para levantarme”, concluyó.