La canasta básica llegó a USD 837,36 en octubre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La Canasta Familiar Básica de Consumo (CFBC) subió de precio en Ecuador durante octubre de 2026. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), su costo aumentó USD 3,54 frente a septiembre de 2026, cuando se ubicó en USD 833,82.

Este indicador refleja el valor mensual de un conjunto de productos y servicios utilizados por los hogares ecuatorianos, entre ellos alimentos, vivienda, transporte, salud y educación.

¿En qué ciudades es más cara la canasta básica?

El costo varía dependiendo de la ciudad. Según las cifras oficiales de octubre de 2026, Cuenca tiene la canasta básica más costosa, con USD 895,67, seguida de Loja, con USD 867,15, y Manta, con USD 861,01.

En Quito, la canasta básica cuesta USD 856,74, mientras que en Guayaquil alcanza los USD 855,45.

En otras ciudades, los valores son:

Machala: USD 833,68

Ambato: USD 815,33

Santo Domingo: USD 802,82

Esmeraldas: USD 786,69

La diferencia entre Cuenca y Esmeraldas alcanza los USD 108,98 mensuales. A escala regional, la canasta cuesta USD 848,98 en la Sierra y USD 826,23 en la Costa.

¿En qué se gasta más dinero?

Los alimentos y la vivienda concentran la mayor parte del costo mensual de la canasta básica.

De los USD 837,36 que cuesta a escala nacional, USD 363,04 corresponden a alimentos y bebidas, mientras que USD 279,53 se destinan a vivienda y servicios del hogar.

Los USD 194,79 restantes corresponden a otros bienes y servicios, como vestimenta, salud, cuidado personal y educación.

Solo la alimentación y los gastos relacionados con la vivienda representan aproximadamente el 77% del valor total de la canasta.

¿Qué productos nuevos incluye la canasta básica?

Desde julio de 2026, el INEC utiliza una nueva metodología para calcular la Canasta Familiar Básica de Consumo, que pasó de considerar 75 a 98 bienes y servicios.

Entre las incorporaciones se encuentran el yogur, las manzanas, los alimentos para mascotas, las toallas sanitarias, el servicio de taxi urbano, los planes de telefonía celular pospago e Internet residencial.

También se retiraron productos como los cigarrillos con filtro y los periódicos.

La actualización se realizó con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales 2024-2025. Por el cambio metodológico, los valores de la nueva canasta no son directamente comparables con los calculados antes de julio de 2026.