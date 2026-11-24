Las provincias de la Costa son las más afectadas por las inundaciones.

Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 33 ríos y esteros en cuatro provincias de Ecuador, este martes 24 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos.

Guayas y Los Ríos registran la mayor cantidad de ríos desbordados. La primera provincia con 17 y la segunda con 13.

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

Guayas: Estero El Cañal – Daule.

Río Jaboncillo – Daule.

Estero San Juan - Balzar

Río Bachillero - Pedro Carbo

Río Los Amarrillos - Simón Bolívar

Río Culebra - Naranjal

Río Pula - Palestina

Estero Guabito - Palestina

Canal sin nombre - Durán

Estero Miraflora - Pedro Carbo

Río Daule - Colimes

Río Vinces - Salitre

Estero Las Cañas - Balao

Río Arenas - Playas

Río Salitre - Salitre

Río Pula - Salitre Manabí: Río Burro - Manta Los Ríos: Río Caracol - Babahoyo

Río Chilintomo - Babahoyo

Río Macul - Vinces

Río Salampe - Urdaneta

Río Pompeya - Urdaneta

Río Jatuvi - Urdaneta

Río Calope - Quinsaloma

Río Tigrera - Montalvo

Río La Clementina - Babahoyo

Río Chipe Minuape - Quinsaloma

La Esmeralda - Montalvo

Río Mocache - Mocache

Río Las Baslas - Montalvo Santa Elena: Río Javita: Santa Elena

Río Dos Bocas

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay otros 15 ríos y esteros en Esmeraldas, El Oro, Cotopaxi, Los Ríos, Santa Elena, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas este martes 24 de noviembre. Se prevé mayor intensidad en el Litoral, norte y sur de la Sierra, estribaciones occidentales y eventualmente en Galápagos.