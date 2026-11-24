33 ríos y esteros están desbordados en cuatro provincias este 24 de noviembre
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, hay ríos desbordados en Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos.
Las provincias de la Costa son las más afectadas por las inundaciones.
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
Compartir
Actualizado:
24 nov 2026 - 07:41
Las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron el desbordamiento de 33 ríos y esteros en cuatro provincias de Ecuador, este martes 24 de noviembre de 2026.
El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00, identifica afectaciones en Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos.
Guayas y Los Ríos registran la mayor cantidad de ríos desbordados. La primera provincia con 17 y la segunda con 13.
¿Dónde están los ríos desbordados?
El reporte identifica los siguientes puntos:
Guayas:
- Estero El Cañal – Daule.
- Río Jaboncillo – Daule.
- Estero San Juan - Balzar
- Río Bachillero - Pedro Carbo
- Río Los Amarrillos - Simón Bolívar
- Río Culebra - Naranjal
- Río Pula - Palestina
- Estero Guabito - Palestina
- Canal sin nombre - Durán
- Estero Miraflora - Pedro Carbo
- Río Daule - Colimes
- Río Vinces - Salitre
- Estero Las Cañas - Balao
- Río Arenas - Playas
- Río Salitre - Salitre
- Río Pula - Salitre
Manabí:
- Río Burro - Manta
Los Ríos:
- Río Caracol - Babahoyo
- Río Chilintomo - Babahoyo
- Río Macul - Vinces
- Río Salampe - Urdaneta
- Río Pompeya - Urdaneta
- Río Jatuvi - Urdaneta
- Río Calope - Quinsaloma
- Río Tigrera - Montalvo
- Río La Clementina - Babahoyo
- Río Chipe Minuape - Quinsaloma
- La Esmeralda - Montalvo
- Río Mocache - Mocache
- Río Las Baslas - Montalvo
Santa Elena:
- Río Javita: Santa Elena
- Río Dos Bocas
Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay otros 15 ríos y esteros en Esmeraldas, El Oro, Cotopaxi, Los Ríos, Santa Elena, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas con tendencia a aumentar de nivel.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas este martes 24 de noviembre. Se prevé mayor intensidad en el Litoral, norte y sur de la Sierra, estribaciones occidentales y eventualmente en Galápagos.
Compartir