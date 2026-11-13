Ecuador ensambla la Kia Tasman: es el primer país fuera de Corea del Sur en producir esta camioneta

La planta de Aymesa, en el sur de Quito, inició el ensamblaje local de la pickup Kia Tasman.

Ecuador se convirtió en el primer país fuera de Corea del Sur en ensamblar la camioneta Kia Tasman.

La producción se realiza en la planta de Aymesa, ubicada en el sur de Quito, y representa un nuevo proyecto para la industria automotriz nacional, con participación de trabajadores y proveedores ecuatorianos.

La iniciativa cuenta con una inversión superior a 20 millones de dólares, destinada a incorporar tecnología, adecuar los procesos de producción y capacitar al personal.

El objetivo es fabricar el vehículo bajo los estándares de calidad y seguridad de la marca surcoreana.

"El conocimiento, el trabajo y la capacidad de nuestra gente se incorporan a un proyecto de alcance mundial" Ricardo Rosales, presidente ejecutivo de Kia Ecuador

Kia Tasman: inversión, tecnología y empleo en Ecuador

La producción local combina la ingeniería de Kia con el trabajo de la industria ecuatoriana. Según la información presentada durante el lanzamiento, el proyecto contempla una producción aproximada de 200 camionetas mensuales.

La empresa también destacó la incorporación de componentes nacionales en las unidades ensambladas en Quito.

Ricardo Rosales, presidente ejecutivo de Kia Ecuador, señaló que el proyecto representa una oportunidad para demostrar las capacidades del país. “El conocimiento, el trabajo y la capacidad de nuestra gente se incorporan a un proyecto de alcance mundial y demuestran que el Ecuador puede ser un destino para proyectos de inversión, innovación y desarrollo tecnológico”, afirmó.

El directivo agregó que la decisión va más allá de comercializar vehículos en el mercado ecuatoriano. “No solamente traemos tecnología al Ecuador, también comenzamos a producirla aquí”, expresó.

Al finalizar su intervención, resumió el alcance del proyecto con una frase: “Este no es solamente un logro de Kia; es un logro de Ecuador”.

Steve Lee, presidente de Kia para Centro y Sudamérica, destacó que el ensamblaje tendrá efectos en la actividad económica. “La producción local genera empleo, crea oportunidades de negocio y contribuye al crecimiento económico del Ecuador”, indicó.

También manifestó que la compañía busca que los vehículos fabricados en Aymesa sean reconocidos por los consumidores ecuatorianos.

Por su parte, Silvana Peñaherrera, viceministra, resaltó la participación de empresas que apuestan por la producción nacional. “Estamos absolutamente orgullosos de saber que en Ecuador existen empresas e industrias de clase mundial”, señaló durante el evento.

“La producción local genera empleo, crea oportunidades de negocio y contribuye al crecimiento económico del Ecuador” Steve Lee, presidente de Kia para Centro y Sudamérica

Tres versiones de la Kia Tasman ensambladas en Ecuador

Los precios anunciados para el mercado ecuatoriano son los siguientes:

Tres versiones de la Kia Tasman ensambladas en Ecuador La camioneta estará disponible en tres versiones, con distintas opciones de tracción y transmisión. Estos son los precios anunciados para el mercado ecuatoriano: Versión Tracción Transmisión Precio Kia Tasman 4×2 Manual USD 37.999 Kia Tasman 4×4 Manual USD 45.999 Kia Tasman 4×4 Automática USD 49.999

Con el inicio del ensamblaje en Quito, el modelo suma componentes nacionales y se incorpora a la oferta de vehículos producidos en el país.