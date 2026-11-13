Crédito en Ecuador aumentó más de 20% en octubre de 2026; comercio recibió más financiamiento

La entrega de créditos en la banca privada creció entre enero y octubre del 2026

La entrega de créditos en Ecuador creció un 20,9% en octubre de 2026, frente al mismo mes del año anterior. Durante ese período, bancos, cooperativas y otras entidades del Sistema Financiero Nacional (SFN) colocaron USD 4 978 millones, informó el Banco Central del Ecuador (BCE) este viernes 13 de noviembre de 2026.

El incremento estuvo impulsado principalmente por la banca privada, que registró un aumento interanual del 22,8% en el monto de préstamos otorgados. Este sector explicó el 84,9% del crecimiento del crédito registrado en octubre.

La expansión también se observa en el balance de los primeros diez meses del año. Entre enero y octubre, el financiamiento concedido por el sistema financiero aumentó un 11,1% respecto al mismo período de 2025.

Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme entre los distintos sectores económicos.

Comercio concentró casi el 40% de los créditos

El comercio al por mayor y menor, incluida la reparación de vehículos, fue la actividad económica que recibió la mayor proporción de financiamiento entre enero y octubre de 2026.

Según las cifras del BCE, este sector concentró el 39,5% del crédito otorgado por actividad económica, equivalente a USD 12 234 millones. El monto fue un 3,2% superior al registrado durante los mismos meses de 2025.

Otras actividades económicas también reportaron incrementos:

Industria manufacturera: el crédito creció un 13,7% y representó el 16,9% del financiamiento.

el crédito creció un 13,7% y representó el 16,9% del financiamiento. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: los préstamos aumentaron un 12,9% y concentraron el 12,8% del total.

Aunque el comercio recibió la mayor cantidad de recursos, la industria manufacturera y las actividades agropecuarias registraron tasas de crecimiento superiores.

Más de la mitad del crédito se destinó al sector productivo

Al analizar el financiamiento por segmentos, el crédito productivo representó el 51,7% del monto otorgado por el Sistema Financiero Nacional entre enero y octubre de este 2026.

En segundo lugar se ubicó el crédito de consumo, con una participación del 30,3%.

En conjunto, ambos segmentos concentraron el 82% del financiamiento concedido en Ecuador durante los primeros diez meses de 2026.

La banca privada mantuvo la mayor participación en el mercado crediticio, con el 77,8% del monto total otorgado y un crecimiento acumulado del 10,2%.

Depósitos a plazo crecieron en octubre

Mientras los créditos registraron un incremento, los depósitos a plazo mostraron un comportamiento diferente.

En octubre de 2026, las entidades del sistema financiero captaron USD 8 063 millones en depósitos a plazo, un 5,3% más que en octubre de 2025.

No obstante, al considerar el período de enero a octubre, el monto acumulado disminuyó un 1,2% interanual.

Esta reducción estuvo relacionada con una menor captación en determinados segmentos del sistema financiero:

Banca pública: caída del 14,8%.

caída del 14,8%. Banca privada: reducción del 1,6%.

reducción del 1,6%. Sector financiero popular y solidario: crecimiento del 1,4%.

Por plazo de vencimiento, los depósitos superiores a 360 días representaron el 27% del total y aumentaron un 13,5% interanual.

En contraste, los depósitos de 121 a 180 días disminuyeron un 10,2% y representaron el 6,4% del monto captado.