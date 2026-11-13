Empresa apoyada por EE.UU. muestra pozos petroleros recuperados en Venezuela

Plataforma petrolífera en Bachaquero, al sur de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela,

La empresa clave en el millonario acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos abrió sus puertas para mostrar la recuperación de pozos petroleros.

La infraestructura petrolera del lago de Maracaibo, una de las reservas más ricas del mundo, estuvo por años en decadencia y vedada al acceso público.

North American Blue Energy Partners (Nabep), del empresario venezolano Alejandro Betancourt, opera el inédito convenio con el que Caracas cedió a Washington el 20% de sus reservas de petróleo.

Los patios de la compañía en la localidad de Bachaquero, estado de Zulia (noroeste), están ahora repletos de insumos nuevos, la mayoría importados de Estados Unidos.

Carretes de tuberías flexibles que sirven para sustituir las líneas submarinas y lotes de vehículos nuevos dan cuenta de las inversiones y la dimensión del proyecto.

El reto es activar la producción en 17 campos petroleros que le fueron asignados a Nabep en agosto, con un potencial de 65 000 millones de barriles de crudo.

Reactivación de pozos en estado de abandono

El empresario Nabep dijo que su flota de taladros en el país alcanzará los 41 este mes. Hace dos décadas, el país contaba con más de un centenar de equipos de perforación. Hoy tiene solo 11 activos.

Venezuela produjo en octubre 1,2 millones de barriles de petróleo diarios.

La compañía de Betancourt, fundada en 2024 afirma producir más de 200 000 barriles diarios lo que la convierte en la segunda empresa petrolera privada del país, después de la estadounidense Chevron.

El plan de recuperación incluye la rehabilitación de una barcaza de generación eléctrica. Además, decenas de equipos de compresión de gas y generación de energía están siendo reparados en Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes para devolverlos a la operación en los campos venezolanos.

La empresa afirma que emplea directamente a 500 personas y busca contratar más.

Según la Casa Blanca, el Departamento de Defensa de Estados Unidos adquirió el 30% de la participación accionaria de Nabep, que también le otorgó el derecho a comprar el 20% de su petróleo al costo de producción.

Este convenio se concretó luego de que el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez impulsara una reforma a la ley de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada en Venezuela.