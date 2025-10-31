Daniel Noboa envió la Proforma Presupuestaria 2026 a la Asamblea Nacional

El presidente Daniel Noboa remitió la Proforma al Legislativo, este 31 de octubre del 2025

El Gobierno Nacional remitió, este 31 de octubre de 2025, a la Asamblea Nacional la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.

El presupuesto busca cubrir tanto los gastos del Estado como las obligaciones de deuda pública para el próximo año. El monto total de la proforma es de 46 255 millones de dólares.

El Legislativo tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre el documento, que proyecta un incremento del 13% respecto a la Proforma aprobada para 2025, la cual ascendió a 40 961 millones de dólares.

Daniel Noboa anuncia posible reunión con Donald Trump

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la propuesta presupuestaria se elaboró con base en una estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de USD 139 046,6 millones.

Esto implicaría un crecimiento económico del 1,8% para 2026. Además, se prevé una inflación promedio del 3,2%.

El Gobierno proyecta una producción fiscalizada de 453 424 barriles de petróleo diarios, una cifra superior a los 427 000 registrados entre enero y agosto de 2025, pero aún por debajo de los 470 000 barriles diarios que el país produjo en 2024.

El cálculo del presupuesto se realizó con un precio referencial del petróleo de 53,47 dólares por barril para el 2026. Sin embargo, esa cifra es más baja en comparación con el precio promedio de 60 dólares alcanzado hasta agosto de este año.