Colombia reanudará exportación de energía a Ecuador desde el miércoles 5 de agosto

La venta de energía de Colombia a Ecuador se retomará desde el miércoles 56 de agosto.

Colombia retomará las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador a partir de este martes 5 de agosto de 2026, según anunció el ministro de Minas y Energía colombiano, Edwin Palma, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con el funcionario, el envío alcanzará 8,6 gigavatios hora (GWh) diarios, volumen que permitirá cubrir más del 8 % de la demanda eléctrica de Ecuador y utilizará cerca del 78 % de la capacidad disponible de los enlaces internacionales de interconexión entre ambos países.

Exportación busca reforzar el sistema eléctrico ecuatoriano

El ministro explicó que la decisión responde a las necesidades de generación de respaldo del sistema eléctrico ecuatoriano y aseguró que la medida fue adoptada sin comprometer la seguridad energética de Colombia.

Según indicó, antes de autorizar las exportaciones se priorizó la conservación del agua almacenada en los embalses colombianos, con el objetivo de mantener reservas suficientes ante un eventual impacto del fenómeno de El Niño.

Se habilitan contratos entre empresas de ambos países

Además del reinicio del suministro, el Gobierno colombiano informó que dejó habilitados los mecanismos para que empresas del sector eléctrico de Ecuador y Colombia puedan celebrar contratos de exportación de energía.

El ministro afirmó que esta modalidad no había sido implementada en los 23 años de intercambio energético entre ambos países y consideró que permitirá brindar mayor estabilidad a los precios de exportación.

Llamado a mantener la cooperación bilateral

En su mensaje, Palma señaló que el Gobierno del presidente Gustavo Petro deja establecidas las condiciones para restablecer el flujo de electricidad hacia Ecuador antes de concluir su administración.

Noboa y De La Espriella tienen un acuerdo para una tarifa binacional

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno ecuatoriano para mantener una relación basada en la cooperación y la reciprocidad, al señalar que espera que el proceso continúe sin que existan "oportunismos políticos".

El funcionario también dirigió un mensaje al presidente Daniel Noboa, indicando que las condiciones técnicas para reactivar el intercambio energético ya fueron implementadas y reiteró que la integración regional debe fortalecerse mediante la cooperación entre ambos países.

La reanudación de las exportaciones ocurre después de varios meses de restricciones en el intercambio de electricidad, en un contexto en el que Ecuador busca fortalecer la confiabilidad de su sistema eléctrico frente al incremento de la demanda y los riesgos asociados a la temporada seca.