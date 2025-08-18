La economía de Ecuador creció un 2,8% en junio de 2025 según cifras del Banco Central

El incremento en las exportaciones fue una de las causas por las que la economía creció en Ecuador.

La economía de Ecuador registró un crecimiento interanual de 2,8% en junio de 2025, en comparación al mismo mes del año anterior. Las cifras las dio a conocer el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, en su cuenta de la red social X el domingo 17 de agosto del 2025.

Avellán señaló que, según cifras preliminares, el crecimiento acumulado durante el primer semestre del año fue de 3,9 %. Ocurrió después de que la economía ecuatoriana se contrajese en 2% en 2024.

Por su parte, las exportaciones no petroleras alcanzaron un nuevo récord al llegar a los 14 491 millones de dólares durante el primer semestre del año. La cifra supone un incremento del 21% en relación con el mismo periodo del año anterior. Además, tuvieron un aumento cercano a 6 200 millones de dólares en términos nominales comparado al primer semestre de 2021.

El funcionario también indicó que las importaciones totales reportaron un incremento del 11%. El crecimiento se dio impulsado por mayores importaciones de materia prima, bienes de capital y consumo, lo cual es consistente con la recuperación económica registrada en 2025, dijo Avellán.

En total, la balanza comercial alcanzó un nuevo récord en el primer semestre de 2025 al registrar un superávit de 4 166 millones de dólares comparado con el mismo periodo del año anterior.

En redes sociales, Avellán señaló que la economía nacional todavía "enfrenta desafíos en materia fiscal y reformas pendientes que permitan impulsar el potencial de crecimiento de nuestro país".

No obstante, destacó que el desempeñó económico del país durante este periodo "superó las expectativas y previsiones iniciales del Banco Central y de organismos internacionales".

Datos del primer trimestre

El informe del primer trimestre del año del Banco Central registró una crecida del 3,4%, impulsado principalmente en la recuperación del consumo de los hogares, de la inversión y de las exportaciones no petroleras.

Los datos mejoraron en comparación al año anterior, cuando la economía ecuatoriana registró una contracción del 2 % y decreció en relación con el 2023.

La recesión se debió a la crisis energética que llevó a racionamientos de energía con apagones programados durante más de dos meses, con cortes de hasta catorce horas al día en los momentos más críticos, a lo que se sumó la crisis de seguridad, con una ola de violencia criminal sin precedentes.