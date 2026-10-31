Ecuador busca ampliar su generación hasta 2028 con seis proyectos eléctricos

El Gobierno Nacional anunció la incorporación de más megavatios al Sistema Nacional Interconectado para 2027 y 2028.

Ecuador busca aumentar su capacidad de generación eléctrica para enfrentar los períodos de estiaje y reducir los riesgos de desabastecimiento. Para ello, el Gobierno contempla la incorporación de aproximadamente 1 260 megavatios (MW) entre 2027 y 2028, mediante proyectos públicos y privados.

Según información del Ministerio de Ambiente y Energía, la planificación contempla cerca de 1 000 MW en 2027 y otros 260 MW en 2028. La mayor parte de la capacidad prevista para el próximo año provendrá de generación térmica.

Los proyectos deberán cumplir sus respectivos cronogramas de contratación, construcción, instalación y pruebas antes de comenzar a entregar electricidad al Sistema Nacional Interconectado.

¿Qué proyectos de generación eléctrica ingresarán en 2027?

Para 2027, el Gobierno proyecta incorporar 1 003,36 MW de nueva capacidad, distribuidos entre centrales térmicas, hidroeléctricas y eólicas.

Los proyectos previstos son:

Generación térmica de alquiler: 370 MW.

Generación térmica adquirida: 421 MW.

Generación eólica privada: 112,4 MW.

Generación hidroeléctrica privada: 99,96 MW.

Entre los proyectos privados destacan Villonaco III, en Loja, e Hidroriente, que tienen previsto iniciar operaciones durante 2027.

La generación térmica representará aproximadamente el 79% de la capacidad programada para ese año. Este tipo de centrales puede aportar electricidad durante los períodos de menor producción hidroeléctrica, siempre que disponga del combustible necesario.

¿Qué proyectos eléctricos están previstos para 2028?

Para 2028, el Gobierno contempla incorporar otros 260 MW, provenientes de dos tipos de generación:

Generación térmica adquirida: 170 MW.

Generación hidroeléctrica privada: 90 MW.

En conjunto, los proyectos previstos para 2027 y 2028 sumarían 1 263,36 MW, cifra que el Gobierno redondea a 1.260 MW.

Hidroquest y Bermejo funcionan desde 2026

Antes de la incorporación de los proyectos de 2027, Ecuador contempla la entrada de dos centrales hidroeléctricas privadas.

La primera es Hidroquest, con una capacidad de 45 MW, cuya entrada en operación comercial se registró en octubre de 2026, según el Ministerio de Ambiente y Energía.

La segunda es Bermejo, de 6 MW, cuya incorporación está prevista para diciembre de este año.

Ambas centrales forman parte de los proyectos destinados a aumentar la participación privada en la generación eléctrica nacional.

Villonaco III, uno de los proyectos eólicos más importantes

Uno de los proyectos de generación renovable previstos para 2027 es Villonaco III, ubicado entre los cantones Loja y Catamayo.

La central tendrá una potencia instalada aproximada de 112,1 MW, mediante 19 aerogeneradores que aprovecharán la fuerza del viento para producir electricidad.

El proyecto contempla una inversión privada superior a USD 200 millones y su entrada en operación está programada para el tercer trimestre de 2027.

Parte de los componentes de los aerogeneradores ya llegó a Ecuador. Sin embargo, todavía deben completarse trabajos de traslado, montaje y construcción de infraestructura.

Hidroriente aportará cerca de 100 MW

Otro de los proyectos privados contemplados para 2027 es Hidroriente, que tendrá una capacidad instalada de 99,96 MW.

Su incorporación permitirá ampliar la capacidad hidroeléctrica del país, aunque la producción efectiva dependerá de la disponibilidad de agua.

La central forma parte de los proyectos con inversión privada incluidos en la planificación de expansión eléctrica.

Además de los proyectos previstos hasta 2028, el Ministerio de Ambiente y Energía contempla otras iniciativas para ampliar la oferta eléctrica.

Entre ellas constan: