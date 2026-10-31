Tormenta tropical Vance arrastró vehículos hasta el mar y provocó inundaciones en México

La tormenta tropical Vance dejó graves daños a su paso por Los Cabos, en Baja California.

La fuerza del agua arrastró vehículos hasta la playa y provocó inundaciones en distintos sectores de Los Cabos, en Baja California Sur, México. Las intensas precipitaciones asociadas a la tormenta tropical Vance dejaron calles anegadas, daños materiales y cientos de personas evacuadas.

Las emergencias se concentraron en Cabo San Lucas y San José del Cabo, donde varios arroyos aumentaron repentinamente su caudal y las corrientes alcanzaron zonas habitadas y vías de circulación. Ocurrió el viernes 30 de octubre del 2026.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en el arroyo Lagunitas, donde la corriente arrastró una combi y varios automóviles particulares. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo los vehículos fueron desplazados por el agua hasta el mar.

Algunos terminaron sobre la arena de Playa Costa Azul, donde quedaron expuestos al fuerte oleaje.

Tormenta Vance provoca evacuación de 350 personas

Las inundaciones también afectaron instalaciones de salud en San José del Cabo.

En la Unidad de Medicina Familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 350 personas fueron evacuadas de manera preventiva debido al ingreso de agua y las condiciones provocadas por las lluvias.

La medida buscó evitar riesgos para pacientes, trabajadores y otras personas que se encontraban en las instalaciones.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil y Bomberos, en Los Cabos se acumularon más de 60 milímetros de lluvia durante 24 horas, lo que provocó el crecimiento de los arroyos y afectaciones en distintos sectores.Rescatan a un menor de 13 años arrastrado por la corriente

Los organismos de emergencia realizaron 12 rescates en San José del Cabo, en sectores como Costa Azul, Santa Rosa, El Tildillo y el arroyo Ricardo Flores Magón.

Entre las personas auxiliadas se encontraba un adolescente de 13 años que fue arrastrado por la corriente durante las inundaciones.

Otro de los incidentes ocurrió en la zona de la Marina, donde un hombre estuvo a punto de ser llevado hacia el mar por la fuerza del agua.

Para atender las emergencias se movilizaron 60 elementos operativos, además de ambulancias y unidades especializadas de rescate.

Los equipos de respuesta intervinieron en las zonas inundadas y en los puntos donde el incremento del caudal de los arroyos representaba un peligro para la población.

Pese a la magnitud de las inundaciones y los vehículos arrastrados por las corrientes, las autoridades locales reportaron saldo blanco, sin personas fallecidas, de acuerdo con la información disponible.

Los principales daños se registraron en vehículos, calles e infraestructura afectada por la acumulación de agua y el desbordamiento de arroyos.

Las imágenes difundidas en redes sociales evidencian la fuerza de las corrientes que atravesaron sectores urbanos y turísticos de Los Cabos.

Las autoridades de Protección Civil mantienen el llamado a evitar cruzar arroyos crecidos o circular por calles inundadas, debido al riesgo de ser arrastrados por el agua.