Metro de Quito hasta La Ofelia: el viaje bajaría de 48 a 8 minutos con cuatro nuevas estaciones

Extensión del Metro de Quito: cuatro estaciones hasta La Ofelia

El Municipio de Quito recibió este miércoles 28 de octubre de 2026 los estudios definitivos para extender el Metro desde El Labrador hasta La Ofelia.

El proyecto contempla 5,4 kilómetros de túnel, cuatro estaciones y una inversión referencial de USD 522,71 millones para la obra civil y las instalaciones ferroviarias. Ahora debe avanzar hacia el financiamiento y la licitación.

Los estudios fueron elaborados por la empresa española TYPSA y reúnen 4 419 documentos, incluidos 4 382 planos constructivos.

El expediente contiene los diseños, las especificaciones, el presupuesto y el cronograma necesarios para avanzar a las siguientes etapas.

El proyecto también cuenta con licencia ambiental.

Cuatro nuevas estaciones

La extensión tendrá cuatro estaciones:

Bicentenario , cerca del Centro de Convenciones.

, cerca del Centro de Convenciones. Andalucía , en la avenida de la Prensa.

, en la avenida de la Prensa. El Rosario , en la intersección de las avenidas de la Prensa y del Maestro.

, en la intersección de las avenidas de la Prensa y del Maestro. La Ofelia, que se conectará con la terminal de buses, el Metrobus-Q y las rutas interparroquiales e intercantonales.

Esta última estación será un punto de conexión para quienes llegan desde las parroquias del norte de Quito.

Según el gerente general del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, el recorrido entre El Labrador y La Ofelia pasaría de unos 48 minutos en superficie a ocho minutos en Metro. Esto representaría un ahorro de alrededor de 40 minutos por trayecto.

Las estaciones contarán con 18 ascensores y 39 escaleras mecánicas para facilitar el acceso desde la calle hasta los andenes.

¿Cuánto costará extender el Metro y qué falta para construirlo?

El presupuesto referencial para la obra civil y las instalaciones ferroviarias asciende a USD 522,71 millones.

A ese monto se suman USD 13,67 millones para una subestación eléctrica propia.

Además, la adquisición de ocho trenes nuevos se estima en USD 127 millones y se tramitaría por separado. Las nuevas unidades se sumarían a los 18 trenes que operan actualmente.

Con los estudios definitivos entregados, el proyecto queda listo para avanzar hacia la etapa de financiamiento.

Según la planificación municipal, este tipo de obras requiere recursos de la banca multilateral y el aval soberano del Gobierno nacional, como ocurrió con la primera línea del Metro.

La entrega de los estudios no significa que la construcción haya comenzado ni que exista una fecha de inicio confirmada en la información presentada.

Futura extensión a Calderón

La planificación también contempla una futura extensión desde La Ofelia hasta Calderón.

El perfilamiento de ese tramo, previsto para diciembre de 2026, considera unos 11,4 kilómetros de túnel y siete estaciones, incluida una conexión con el Hospital de Calderón.

El viaje entre La Ofelia y Calderón podría reducirse de una hora y media a 15 minutos.

Un tercer producto de la consultoría, previsto para febrero de 2027, abordará mejoras en energía, control, operación y seguridad del sistema ferroviario.