Ecuador comercializó cerca de 91 millones de barriles de crudo en el mercado spot durante 2025

Ecuador logro vender más de 5 000 millones de dólares en venta de crudo Oriente y crudo Napo.

Durante 2025, Ecuador comercializó aproximadamente 91 millones de barriles de crudo Oriente y Napo en el mercado internacional, lo que generó ingresos superiores a los USD 5 500 millones para el Estado, según información oficial del sector energético.

Las ventas se realizaron a través de 44 concursos internacionales desarrollados a lo largo del año por EP Petroecuador, bajo los lineamientos definidos para la comercialización del crudo ecuatoriano.

Del total negociado, cerca de 62,6 millones de barriles correspondieron al crudo Oriente y unos 28,2 millones al crudo Napo.

De acuerdo con los datos reportados, las transacciones se efectuaron en el mercado spot, un mecanismo que permite la venta de petróleo para entrega inmediata o en el corto plazo, con precios referenciados al valor internacional del crudo.

Este tipo de operaciones se caracteriza por la negociación directa con los compradores, sin intermediarios. Los concursos atrajeron a empresas de países como China, Singapur, Chile, Gran Bretaña, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que adquirieron cargamentos del crudo ecuatoriano durante el año pasado.

Según las autoridades, los recursos obtenidos por la comercialización del petróleo forman parte del presupuesto general del Estado y se consideran dentro de la planificación fiscal anual, que incluye asignaciones para distintos sectores y programas públicos.

El petróleo continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos externos para el Ecuador, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios internacionales y la necesidad de mantener niveles sostenidos de exportación.