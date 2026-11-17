La nueva interconexión eléctrica con Perú permitirá a Ecuador comprar y vender energía.

Ecuador avanza en la construcción de una nueva conexión eléctrica con Perú que permitirá importar electricidad cuando exista un déficit de generación nacional y exportar excedentes cuando la producción sea suficiente.

La Corporación Eléctrica del Ecuador anunció este martes 17 de noviembre del 2026 la adjudicación del proceso de contratación del proyecto de Interconexión Eléctrica Ecuador–Perú a 500 kilovoltios (kV), que contempla obras de transmisión de energía en el sur del país.

El proyecto incluye la construcción de líneas de alta tensión, una nueva subestación eléctrica y la ampliación de infraestructura existente.

Según CELEC, la contratación comprende las obras civiles, el suministro de materiales y equipos, el montaje electromecánico, las pruebas y la puesta en servicio de las instalaciones.

¿Cómo funcionará la interconexión eléctrica?

La infraestructura permitirá intercambiar electricidad entre ambos países, de acuerdo con la disponibilidad de generación y las necesidades de sus sistemas eléctricos.

En períodos de mayor producción, Ecuador podrá exportar excedentes de energía hacia Perú.

En cambio, cuando la generación nacional sea insuficiente para cubrir la demanda, el país tendrá la posibilidad de importar electricidad desde el sistema peruano.

La interconexión busca aprovechar las diferencias en los ciclos hidrológicos de ambos países, considerando que una parte de su producción eléctrica depende de la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas.

También podría facilitar el acceso a energía a menores costos, dependiendo de las condiciones de generación y comercialización.

Sin embargo, la conexión no garantiza por sí sola el suministro de electricidad en períodos de déficit. La posibilidad de importar dependerá de la disponibilidad de energía en Perú, la capacidad de transmisión y los acuerdos comerciales que se establezcan.

¿Dónde se construirá la interconexión eléctrica Ecuador–Perú?

Las obras se desarrollarán en las provincias de Guayas, El Oro y parte de Azuay.

El proyecto contempla la construcción de dos líneas principales de transmisión de 500 kilovoltios, además de una conexión de 230 kilovoltios.

Estas son las obras previstas:

Línea Chorrillos–Pasaje: 206,97 kilómetros de transmisión a 500 kV, con estructuras de doble circuito.

206,97 kilómetros de transmisión a 500 kV, con estructuras de doble circuito. Línea Pasaje–Frontera: 77,88 kilómetros de transmisión a 500 kV, también de doble circuito.

77,88 kilómetros de transmisión a 500 kV, también de doble circuito. Conexión a 230 kV: 1,96 kilómetros desde la subestación Pasaje, para seccionar la línea existente Minas San Francisco–San Ildefonso.

1,96 kilómetros desde la subestación Pasaje, para seccionar la línea existente Minas San Francisco–San Ildefonso. Nueva subestación Pasaje: instalación de 500/230 kV, con capacidad de transformación de 600 megavoltamperios (MVA).

instalación de 500/230 kV, con capacidad de transformación de 600 megavoltamperios (MVA). Ampliación de la subestación Chorrillos: incorporación de una bahía de 500 kV y reactores de línea de 110 MVAr.

¿Cómo se financiará la conexión eléctrica con Perú?

El proyecto está a cargo de CELEC EP, a través de su Unidad de Negocio Transelectric, responsable de la infraestructura de transmisión eléctrica.

El financiamiento proviene de tres fuentes:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Recursos propios de CELEC EP.

La entidad no precisó cuánto aportará cada organismo ni el costo total actualizado de las obras adjudicadas.