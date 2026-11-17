Una jueza dictó presentación periódica y prohibición de salida del país para un sospechoso de una presunta estafa en La Magdalena, al sur de Quito.

La promesa de adquirir un vehículo con entrega inmediata terminó en un proceso penal en el sur de Quito.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Cristian Paúl C. por su presunta participación en el delito de estafa, tras perjudicar a un comprador con USD 9 700.

De acuerdo con el boletín oficial de la institución, el hecho investigado ocurrió el pasado 12 de noviembre de 2026 en un local de compraventa de automóviles ubicado en el sector de La Magdalena.

Así operó el engaño con código QR

Tras recibir una alerta ciudadana, agentes de la Policía Nacional acudieron al establecimiento comercial y reconocieron la denuncia del afectado.

Según la parte policial, la transacción se desarrolló bajo la siguiente modalidad:

La oferta: En el patio de autos le ofrecieron al comprador un vehículo por USD 9 700 dólares , bajo la condición de entrega inmediata.

En el patio de autos le ofrecieron al comprador un vehículo por , bajo la condición de entrega inmediata. El pago: El ciudadano realizó una transferencia bancaria por el monto total a través de un código QR proporcionado por Cristian Paúl C. V., quien se desempeñaba como vendedor del lugar.

Los documentos: Para dar apariencia de legalidad, el afectado recibió un acta de recepción de información y un supuesto contrato para firmar.

Aunque la entidad bancaria confirmó que el dinero se acreditaó con éxito, el vendedor nunca entregó el automotor y empezó a ponerreiteradas postgaciones y excusas, motivo por el cual los uniformados procedieron a su aprehensión.

Medidas cautelares e inmovilización de fondos

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal de turno presentó varios elementos de convicción, entre ellos las versiones de la víctima y de los policías aprehensores.

De igual manera, el comprobante de la transferencia bancaria.

Al concluir la diligencia, la jueza de la Unidad Judicial Penal dictó las siguientes disposiciones:

Contra el procesado: Prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad.

Prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad. Sobre los bienes y el dinero: Retención y prohibición de enajenar el vehículo involucrado, además de la inmovilización de los fondos de la cuenta bancaria del establecimiento vinculado con el caso.

La causa se tramitará mediante procedimiento ordinario y la instrucción fiscal durará 30 días.

Según e lartículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de estafa se sanciona con una pena privativa de libertad de cinco a siete años.