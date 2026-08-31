Ecuador envió más de 20 000 kg de mango hacia Canadá, en el inicio de la temporada

La exportación de mango en la temporada 2026-2027 arrancó en agosto con un envío a Canadá.

Ecuador inició la temporada de exportación de mango 2026-2027 con un primer cargamento de 20 132 kilogramos con destino a Canadá, informó este lunes 31 de agosto Agrocalidad.

El embarque, equivalente a poco más de 20 toneladas, marca un comienzo anticipado de la campaña ecuatoriana. La temporada normalmente arranca a mediados de septiembre y se extiende hasta finales de diciembre.

La ventana de producción es una de las características de la industria ecuatoriana del mango. Los mayores volúmenes de exportación suelen concentrarse entre octubre y diciembre.

Durante la temporada anterior, Ecuador inició los envíos en la segunda semana de septiembre con una proyección inicial de aproximadamente 12,7 millones de cajas.

Hasta la semana que terminó el 6 de diciembre de 2025 se habían exportado alrededor de 11,4 millones de cajas, frente a 13,8 millones registradas en el mismo momento de la campaña de 2024, según información recopilada por la National Mango Board.

Las principales variedades exportadas durante esa campaña fueron Tommy Atkins, con el 68% del volumen; Kent, con el 15%; y Ataulfo, con el 11%.

EE.UU. es es el principal mercado del mango ecuatoriano

Aunque el primer cargamento de la nueva temporada salió hacia Canadá, Estados Unidos concentra históricamente la mayor parte de las exportaciones ecuatorianas de mango.

La Fundación Mango del Ecuador señala que el país también comercializa la fruta hacia mercados como Canadá, Europa, México, Nueva Zelanda y Chile.

Para ingresar a estos destinos, los productores y exportadores deben cumplir requisitos fitosanitarios específicos.

Agrocalidad mantiene un programa de certificación para el mango fresco de exportación, destinado a verificar el cumplimiento de las exigencias de cada país y reducir el riesgo de propagación de plagas. Entre los mercados que cuentan con planes de trabajo, protocolos o sistemas específicos constan Estados Unidos, México, Chile, Nueva Zelanda y la Unión Europea.

Uno de los controles más importantes está relacionado con la mosca de la fruta, para lo cual existe un procedimiento de monitoreo y control durante la campaña de exportación.