Manchester City ficha al extremo brasileño Allan Elias, del Palmeiras

El extremo brasileño Allan Elias, hasta ahora jugador del Palmeiras, fichó por el Manchester City, anunció este lunes el club inglés.

El City no informó del precio pagado al club brasileño, pero medios británicos cifran la operación en 46 millones de dólares.

Formado en la cantera del club paulista, Allan disputó 96 partidos con la camiseta del Palmeiras y en la última temporada anotó 4 goles y dio 3 asistencias en 21 partidos del Brasileirao.

"Este es un momento irreal para mí", declaró Allan en la web del club inglés.

"El Manchester City, con todo lo que ha ganado en los últimos 15 años, es uno de los clubes más atractivos del mundo para cualquier jugador. Poder estar sentado aquí hoy y decir que me he unido a ellos es el momento de mayor orgullo de mi vida", añadió ilusionado.

Allan no tuvo dudas en dar el paso: "Amo al Palmeiras y siempre lo amaré, pero la decisión de venir al City fue fácil. Quiero ser el mejor futbolista posible y las conversaciones que he tenido hasta ahora con la gente del City me han convencido de que no hay un lugar mejor para hacer realidad mis ambiciones".

Según la prensa británica, el City ha llegado a un acuerdo para incorporar también al volante ofensivo senegalés Iliman Ndiaye, del Everton, en una operación que ascendería a unos 88 millones de dólares.

A falta del anuncio oficial, los Sky Blues habrían ganado en esa carrera contrarreloj al Tottenham, que también estaba fuertemente interesado en el jugador de 26 años.

El Manchester City, tras una última temporada sin trofeos y la marcha de Pep Guardiola como entrenador, sustituido en el banquillo por Enzo Maresca, se ha reforzado en el mercado de fichajes para volver a dominar en Inglaterra, con las incorporaciones de Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Jeremy Monga y Gerónimo Rulli.