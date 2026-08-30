El auge de los fondos de inversión en Ecuador supera los USD 3 100 millones

Los fondos de inversión reúnen aportes de personas y empresas para invertirlos en distintos activos, con rendimientos y riesgos que dependen de cada producto.

Los fondos de inversión ganan espacio en Ecuador. El patrimonio administrado pasó de USD 609 millones en 2019 a USD 3 115 millones al 31 de julio de 2026, según una publicación institucional de Fideval, que atribuye los datos a las superintendencias de Compañías y de Bancos.

La comparación representa un crecimiento aproximado del 411%. Es decir, el dinero administrado por estos instrumentos se multiplicó por más de cinco durante ese período.

¿Cómo funcionan?

Un fondo reúne aportes de distintas personas o empresas. Una administradora especializada gestiona ese patrimonio y lo distribuye entre diferentes inversiones, de acuerdo con las condiciones del producto.

La diversificación busca evitar que todo el dinero dependa de un solo emisor. Sin embargo, repartir las inversiones no elimina la posibilidad de pérdidas.

La tecnología también facilita el acceso. Existen plataformas que permiten registrarse, escoger un fondo y gestionar aportes desde el celular, como explica Fideval en la documentación de su aplicación Investo.

Los aportes pequeños también tienen condiciones

No todos los fondos exigen grandes cantidades para ingresar, pero es importante distinguir entre el monto de apertura y los aportes posteriores.

Por ejemplo, AFPV publica para su Fondo Multiplica una apertura mínima de USD 100, aportes mensuales desde USD 25 y una permanencia mínima de 365 días. Estas condiciones corresponden a ese producto y no a todo el mercado.

Las ganancias no están garantizadas

Una tasa proyectada o el rendimiento obtenido en el pasado no aseguran el mismo resultado futuro.

En su información normativa, Fideval advierte que la rentabilidad depende de la composición diaria de las inversiones y que no garantiza márgenes de rentabilidad futuros. También es necesario revisar los plazos de retiro y las posibles penalidades antes de entregar el dinero.

¿Quién los supervisa?

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros incluye entre sus entidades supervisadas a las administradoras de fondos y fideicomisos y a los fondos inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores.

Antes de contratar, conviene verificar tanto a la administradora como al fondo, leer su reglamento y comparar comisiones, riesgos y disponibilidad del dinero. La supervisión estatal no convierte una inversión en una ganancia asegurada.