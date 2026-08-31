¿Quién es Jorge Osorio Guarderas, el nuevo director general del Registro Civil?
Jorge Osorio Guarderas es el nuevo director general del Registro Civil. Cuenta con 20 años de experiencia en gestión pública y privada.
Jorge Osorio Guarderas asume la Dirección General del Registro Civil: Conozca su perfil
Registro Civil
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Actualizada:
31 ago 2026 - 16:24
Jorge Osorio Guarderas asumió como nuevo director general del Registro Civil del Ecuador, con una trayectoria de 20 años vinculada a la gestión pública y privada.
Su experiencia incluye cargos de dirección, planificación y administración de operaciones.
Osorio es licenciado en Seguros y ya conoce el funcionamiento del Registro Civil. Desde 2024 se desempeñaba como Subdirector General de la institución, donde estuvo relacionado con la planificación, ejecución y control de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
Durante su trayectoria profesional también ha ocupado funciones relacionadas con la dirección estratégica, gestión de proyectos y coordinación de equipos multidisciplinarios.
Su experiencia incluye además actividades en el sector financiero corporativo.
Gestión pública y privada
El nuevo director general cuenta con experiencia en administración de operaciones a gran escala, planificación y optimización de procesos.
También ha participado en actividades de consultoría y gestión integral de proyectos.
Su perfil profesional incluye conocimientos en análisis de rentabilidad, control presupuestario y cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.
Esta experiencia se suma a su paso por diferentes espacios de gestión pública y privada.
Al asumir la Dirección General del Registro Civil, Osorio plantea como prioridad una gestión eficiente, cercana y ágil e impulsar la transformación digital de los servicios registrales y de identificación.
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