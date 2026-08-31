¿Quién es Jorge Osorio Guarderas, el nuevo director general del Registro Civil?

Jorge Osorio Guarderas asume la Dirección General del Registro Civil: Conozca su perfil

Jorge Osorio Guarderas asumió como nuevo director general del Registro Civil del Ecuador, con una trayectoria de 20 años vinculada a la gestión pública y privada.

Su experiencia incluye cargos de dirección, planificación y administración de operaciones.

Osorio es licenciado en Seguros y ya conoce el funcionamiento del Registro Civil. Desde 2024 se desempeñaba como Subdirector General de la institución, donde estuvo relacionado con la planificación, ejecución y control de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.

Durante su trayectoria profesional también ha ocupado funciones relacionadas con la dirección estratégica, gestión de proyectos y coordinación de equipos multidisciplinarios.

Su experiencia incluye además actividades en el sector financiero corporativo.

Gestión pública y privada

El nuevo director general cuenta con experiencia en administración de operaciones a gran escala, planificación y optimización de procesos.

También ha participado en actividades de consultoría y gestión integral de proyectos.

Su perfil profesional incluye conocimientos en análisis de rentabilidad, control presupuestario y cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.

Esta experiencia se suma a su paso por diferentes espacios de gestión pública y privada.

Al asumir la Dirección General del Registro Civil, Osorio plantea como prioridad una gestión eficiente, cercana y ágil e impulsar la transformación digital de los servicios registrales y de identificación.