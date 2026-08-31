Precios del petróleo repuntan con fuerza tras nuevos ataques en Oriente Medio

Temores de interrupción en el suministro de crudo sacuden los contratos de noviembre

Los mercados energéticos globales han vuelto a la volatilidad. Los precios del petróleo cerraron al alza este lunes, sacudidos por el intercambio de nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán y avivados por la amenaza del expresidente Donald Trump de volver a golpear con dureza.

Este panorama de tensión geopolítica impactó de inmediato en los contratos de futuros. El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre —en su primer día de negociación— ganó un 2,71%, situándose en USD 90,49.

Por su parte, su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), refeencia para el crudo de Ecuador, para entrega el mismo mes, subió un 2,83% hasta alcanzar los USD 85,76 por barril.

Temor a una prolongada perturbación del suministro

Con este primer intercambio de ataques registrado desde finales de julio, los operadores e inversionistas mantienen una profunda cautela.

Riesgo de escalada: Expertos como Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, señalaron a la AFP que los mercados temen una prolongación en la perturbación del suministro actual.

Expertos como Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, señalaron a la AFP que los mercados temen una prolongación en la perturbación del suministro actual. Mayor conflicto: Según Lipow, existe el temor fundado de que la situación derive en una escalada mucho mayor de las hostilidades a nivel regional.

Amenazas cruzadas: Donald Trump y Masoud Pezeshkian

El pulso político ha elevado la temperatura de los mercados. Fuentes periodísticas cercanas a Donald Trump revelaron que el mandatario advirtió con firmeza: "Vamos a golpearlos con fuerza".

En la orilla opuesta, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, intentó matizar la crisis al asegurar horas antes que "continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región". Asimismo, el líder iraní reafirmó que su gobierno se sigue esforzando por "encontrar un camino de acuerdo".

Alarma en el mar Rojo y rutas de exportación

El nerviosismo bursátil también responde a factores geográficos y logísticos. Los analistas advierten que el mercado teme que los ataques con misiles escalen hasta convertirse en un conflicto de proporciones mayores.

Esto podría motivar a los rebeldes hutíes de Yemen —aliados estratégicos de Teherán— a intensificar las tensiones en el mar Rojo. Cabe destacar que esta área cobró un valor estratégico vital desde que Arabia Saudita comenzó a utilizarla como una ruta alterna al estrecho de Ormuz para garantizar la exportación de sus hidrocarburos hacia el mundo.