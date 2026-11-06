Ecuador deberá afrontar cerca de USD 13 000 millones en pagos de deuda pública en 2027

El presupuesto general del Estado establece el monto que destinará el país para el pago de la deuda interna y externa en el 2027.

Ecuador enfrentará compromisos de pago de deuda pública por aproximadamente USD 12 944 millones en 2027, según el Plan de Reducción de Deuda Pública presentado como parte de la proforma del Presupuesto General del Estado para el próximo año.

El documento, elaborado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, establece que USD 6 863 millones corresponden a pagos de deuda externa y USD 6 080,88 millones a deuda interna.

Según el documento, los valores incluyen amortizaciones de capital e intereses, por lo que representan uno de los principales desafíos de financiamiento para el Estado ecuatoriano durante 2027.

La concentración de obligaciones también se extenderá a los siguientes años. El informe advierte que los pagos de deuda externa superarán los USD 4 000 millones anuales hasta 2034, mientras que una parte importante de los vencimientos internos se concentra entre 2027 y 2030.

¿Cuánto deberá pagar Ecuador por deuda pública en 2027?

El plan identifica dos componentes principales de las obligaciones previstas para el próximo año:

Deuda externa: USD 6 863 millones

USD 6 863 millones Deuda interna: USD 6 080,88 millones

La deuda externa corresponde a obligaciones con acreedores internacionales, entre ellos organismos multilaterales, gobiernos extranjeros e inversionistas que poseen bonos ecuatorianos.

La deuda interna incluye obligaciones financieras contratadas en el mercado nacional, como títulos de deuda pública y otros instrumentos de financiamiento.

El informe advierte que la acumulación de vencimientos puede representar un riesgo para la gestión fiscal, especialmente si existen dificultades para renovar las obligaciones internas o acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

Sin embargo, los cerca de USD 13 000 millones no significan que el Estado necesariamente deba conseguir esa cantidad mediante nuevos préstamos. Una parte de los compromisos podría cubrirse con recursos fiscales, mientras que otra podría refinanciarse mediante nuevas operaciones de deuda.

Los vencimientos de deuda aumentarán en 2027

El perfil de pagos presentado por el Ministerio muestra un incremento significativo de las obligaciones previstas para el próximo año.

En el caso de la deuda externa, los pagos pendientes para el resto de 2026 sumaban USD 2 205 millones, según el corte de julio. Para 2027, la cifra asciende a USD 6 863 millones.

En cuanto a la deuda interna, el documento registra USD 2 175,53 millones para 2026 y USD 6 080,88 millones para 2027.

A julio de 2026, el saldo consolidado de deuda y otras obligaciones del Sector Público No Financiero alcanzaba USD 67 807,25 millones, equivalentes al 49,85 % del Producto Interno Bruto (PIB).

De ese monto, USD 51 474 millones correspondían a deuda externa, USD 15 133 millones a deuda interna y USD 1 199 millones a otros pasivos.

Entre los principales acreedores externos del país constan:

Tenedores de bonos internacionales: USD 16 004,05 millones.

USD 16 004,05 millones. Fondo Monetario Internacional (FMI): USD 9 706,81 millones.

USD 9 706,81 millones. Banco Interamericano de Desarrollo (BID): USD 8 831,05 millones.

USD 8 831,05 millones. Banco Mundial (BIRF): USD 7 300,42 millones.

USD 7 300,42 millones. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF): USD 4 157,29 millones.

USD 4 157,29 millones. Eximbank de China: USD 1 240,27 millones.

Los organismos internacionales concentran el 57,13% de la deuda externa ecuatoriana, mientras que los bonos emitidos en los mercados internacionales representan el 31,09 %.

Estas cifras corresponden al saldo adeudado a julio de 2026, no a los pagos específicos que deberán realizarse en 2027.