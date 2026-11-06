Lluvia fuerte con tormenta se presenta en Los Ríos, Guayas, El Oro y Loja

Inamhi advierte lluvias intensas y tormentas en la Costa y el sur de Ecuador durante la noche de este viernes 6 de noviembre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un reporte de monitoreo satelital con corte a las 17:30 de este viernes 6 de noviembre, confirmando la presencia de lluvias de fuerte intensidad acompañadas de tormentas eléctricas en varias provincias del país.

La entidad advirtió que la Advertencia Meteorológica N.º 86 se mantiene vigente ante el incremento del temporal invernal.

Sectores con precipitaciones y tormentas activas

De acuerdo con el informe oficial, las lluvias de mayor consideración se concentran en las siguientes zonas:

Región Litoral: Afecciones directas en la provincia de Los Ríos, así como en el norte y este del Guayas.

Afecciones directas en la provincia de Los Ríos, así como en el norte y este del Guayas. Zona Sur: Precipitaciones intensas con descargas eléctricas en El Oro, además del sur y oeste de la provincia de Loja.

Las autoridades piden a la ciudadanía extremar precauciones ante el riesgo de acumulación de agua y esclavos en las carreteras conectoras.

Pronóstico para las próximas horas

Las condiciones atmosféricas previstas para la noche de este viernes y la madrugada del sábado 7 de noviembre apuntan a una mayor inestabilidad.

El monitoreo satelital señala que las precipitaciones continuarán e incluso ganarán fuerza e intensidad en la región Litoral durante las próximas horas.

La ciudadanía y las unidades de gestión de riesgos locales se mantienen en alerta frente a posibles desbordamientos adicionales de ríos en las zonas vulnerables de la Costa.