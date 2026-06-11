Gasolinas Extra, Ecopaís y Súper subirán de precio desde este 12 de junio de 2026

En la gasolinera Petroecuador de la av. Simón Bolívar se registran largas filas de vehículos, cuyos conductores buscan tanquear antes de los nuevos precios de las gasolinas.

Desde este 12 de junio de 2026, regirán los nuevos precios de las gasolinas, como parte de la variación mensual vigente en el país.

Los precios de los combustibles por galón serán los siguientes:

Súper Premium: USD 5,70 (sugerido).

Extra y Ecopaís: USD 3,31.

Diésel: USD 3,25.

En cuanto al precio del Diésel y de la gasolina Extra y Ecopaís, el nuevo valor representa un incremento de 15 centavos en relación al vigente, de USD 3,10 y USD 3,16, respectivamente.

Mientras que el precio de la Súper incrementará 89 centavos, con respecto al valor vigente de USD 4,81.

Más temprano, Teleamazonas hizo un recorrido por varias gasolineras de Guayaquil y comprobó que el abastecimiento se desarrolla con normalidad.

Sin embargo, hace pocos minutos reportaron largas filas de vehículos en gasolineras como la de Petroecuador en la av. Simón Bolívar.

Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes hasta el 11 de julio.