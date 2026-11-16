Las mujeres empresarias pueden acceder a créditos para ampliar sus negocios

Las mujeres empresarias y los negocios liderados por mujeres en Ecuador podrán acceder a financiamiento de hasta USD 1,5 millones a través de una nueva línea de crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

El producto financiero, denominado ‘Ella’, fue desarrollado en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene como objetivo ampliar el acceso al crédito productivo para este segmento de la población.

El financiamiento se entregará bajo la modalidad de banca de segundo piso. Es decir, los recursos de la CFN se canalizarán a través de las instituciones financieras participantes, que serán las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar los préstamos.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos?

La línea de financiamiento está dirigida a:

Mujeres empresarias.

Empresas de propiedad de mujeres.

Empresas lideradas por mujeres.

Uno de los requisitos es que los negocios registren ventas anuales de hasta USD 7 millones.

El monto máximo de financiamiento será de USD 1,5 millones. Sin embargo, la tasa de interés y las demás condiciones crediticias serán determinadas por cada institución financiera, de acuerdo con sus políticas internas.

Por tanto, no existirá necesariamente una tasa de interés única para todas las beneficiarias.

¿En qué se podrá utilizar el dinero del crédito?

Los recursos estarán destinados al financiamiento de actividades productivas. Entre los usos contemplados por la CFN están:

Adquisición de activos productivos.

Ampliación de la capacidad productiva de un negocio.

Mejoramiento de activos existentes.

Capital de trabajo para cubrir costos y gastos relacionados con proyectos productivos.

En el caso del capital de trabajo, la CFN establece una condición: deberá ser complementario y estar vinculado a un crédito para activos productivos.

Esto significa que esta línea no contempla el financiamiento independiente de capital de trabajo.

¿Cómo solicitar el crédito para mujeres empresarias?

Las interesadas deberán acudir a las instituciones financieras que participen en el programa para conocer los requisitos, las condiciones de financiamiento y el proceso de solicitud. Cada entidad será responsable de evaluar las operaciones crediticias.

Según cifras de la Corporación Financiera Nacional, actualmente el 59% de sus operaciones de segundo piso, entre créditos productivos y garantías parciales de crédito, beneficia a mujeres.

La nueva línea de financiamiento busca ampliar la participación femenina en el acceso al crédito empresarial mediante recursos canalizados por instituciones financieras.

Maricela Benites, gerente general de la CFN, explicó que el producto está orientado a facilitar el financiamiento de proyectos y el crecimiento de negocios liderados por mujeres en Ecuador.

La entidad no informó sobre el monto total de recursos disponibles para esta línea de crédito ni el número de empresas que prevé atender.