Ecuador recupera 145 MW de generación térmica y refuerza la red eléctrica en Azuay

La central Aníbal Santos volvió a operar después de años de estar inactiva.

Ecuador sumará 145 megavatios (MW) de capacidad de generación térmica recuperada entre las centrales Trinitaria y Aníbal Santos, en Guayaquil, en momentos en que el sistema eléctrico se prepara para afrontar los próximos meses de estiaje.

De ese total, 15 MW ya fueron reincorporados al Sistema Nacional Interconectado (SNI) durante el último fin de semana, mientras que otros 130 MW están previstos para volver a estar disponibles este miércoles 30 de septiembre de 2026, una vez concluidas las pruebas técnicas.

La mayor parte de la capacidad corresponde a la unidad TV1 de la central termoeléctrica Trinitaria, que se encuentra en la etapa final de un mantenimiento mayor programado.

Según la planificación aprobada por el Operador Nacional de Electricidad (CENACE), la unidad podrá aportar nuevamente 130 MW al sistema eléctrico nacional si supera las verificaciones previstas.

Durante el mantenimiento se intervinieron componentes mecánicos, eléctricos y de control. Los trabajos incluyeron reparaciones en la caldera y mantenimiento de válvulas, bombas, quemadores y otros equipos auxiliares.

Central recuperó 15 MW después de casi cuatro años

Otros 15 MW ya regresaron al sistema con la rehabilitación de la unidad TG6 de la central Aníbal Santos, también ubicada en Guayaquil.

El equipo permanecía fuera de operación desde el 12 de octubre de 2022 debido a elevados niveles de vibración registrados en sus cojinetes.

Para recuperar la unidad se reemplazaron cojinetes y la caja de engranajes, además de realizar intervenciones en los sistemas mecánicos, eléctricos, de combustión e instrumentación.

Su regreso implica recuperar capacidad térmica existente que permaneció indisponible durante casi cuatro años.

La generación termoeléctrica adquiere particular relevancia durante el estiaje, cuando disminuye la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas y el sistema necesita otras fuentes para atender la demanda.

Azuay invierte USD 1,35 millones en infraestructura eléctrica

Mientras se recupera capacidad de generación, en Azuay se ejecutan obras por más de USD 1,35 millones para mantenimiento, ampliación y modernización de las redes eléctricas administradas por CENTROSUR.

Las intervenciones están previstas para beneficiar aproximadamente a 400.000 personas y abarcan diferentes componentes del sistema de distribución.

En Cuenca concluyó el mantenimiento preventivo del alimentador 0524, ubicado en la avenida Loja. La intervención tuvo un presupuesto de USD 10.000 e incluyó el reemplazo de postes, herrajes y conductores.

En Tres Marías, parroquia Tarqui, también se realizan trabajos en el alimentador 0823, con una inversión de USD 3.644.

A estas obras se suma un contrato por USD 255.940 para construir líneas y enlaces de distribución en diferentes sectores de Azuay, con los que se busca ampliar y reforzar la red.

En Gualaceo se modifica la infraestructura de la Subestación 15, mientras que para San Fernando está prevista una intervención de alumbrado público por aproximadamente USD 10.000.

El componente de mayor inversión corresponde a la renovación de las redes de transporte MPLS y METRO, actualmente en ejecución por USD 1,07 millones.