Policía reveló que mujer secuestrada en Manabí era influencer

La Policía Nacional liberó a una víctima de secuestro tras una persecución en el centro de Portoviejo, en la provincia de Manabí.

¡Párate, párate! Con esa orden, agentes de la Policía Judicial de Manabí interceptaron un vehículo en Montecristi, luego de iniciar una persecución que terminó con la liberación de una mujer.

También aprehendieron a cuatro presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Choneros.

El operativo, dado a conocer por las autoridades este martes 29 de septiembre de 2026, sucedió al mediodía de este lunes en las calles Chile y Bolívar.

De acuerdo con un video registrado por los gendarmes, se puede observar cómo se acercan hasta un automotor que avanza a toda velocidad.

Durante la persecución, los sospechosos hicieron caso omiso a las ordenes de los policías, por lo que fueron neutralizados. Policía Nacional

Unos metros más adelante, dieron la orden para que el conductor se detuviera.

Sin embargo, al no ceder ante el pedido de los uniformados, los ocupantes fueron neutralizados y posteriormente detenidos.

En el interior del vehículo encontraron a la víctima, quien gritaba desesperadamente por ayuda.

Según el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, la acción se activó tras recibir una alerta del ECU 911.

Víctima iba al gimansio

Según informó el coronel William Calle, jefe de la zona 4, la creadora de contenido estaba acuediendo a un gimnasio a las 08:00 de la mañana.

Según el oficial, fue ahí cuando la víctima fue secuestrada. En ese momento, la ciudadanía alertó a las autoridades.

Luego, la Policía inició la persecución que terminó con la liberación de la víctima y la captura de los sospechosos.

De acuerdo con Calle, la joven era una persona que tiene 'muchos seguidores' en las redes sociales.

"Los individuos me imagino que le hicieron inteligencia a esta señorita días anteriores para ver donde vive y a donde acude". William Calle, jefe de la zona 4.

Detenidos

Tras la liberación de la mujer, de 34 años, los policías procedieron con la aprehensión de cuatro sospechosos de nacionalidad ecuatoriana.

Según las autoridades, estarían vinculados a delitos de secuestro y robo de vehículos en la provincia de Manabí.

Entre los detenidos se encuentra Simón Z., de 21 años, catalogado como objetivo policial, quien registra una detención previa y dos procesos judiciales.

Los otros aprehendidos fueron identificados como:

Kelvin Q. , de 25 años, sin antecedentes.

, de 25 años, sin antecedentes. Dioceline M. , de 24 años, sin antecedentes.

, de 24 años, sin antecedentes. Jade A., de 23 años, quien registra una detención y dos procesos judiciales.Indicios

En el lugar de la intervención, la Policía Nacional fijó y levantó las siguientes evidencias:

Un vehículo color vino, reportado como robado el 10 de septiembre de 2026.

Un arma de fuego tipo revólver.

Cuatro cartuchos calibre 38.

Cinco teléfonos celulares.

Ocho prendas de vestir y dos pares de zapatos.

Según la institución policial, los aprehendidos y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para el trámite legal correspondiente.