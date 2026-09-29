Sentenciados grabaron en sus teléfonos el asesinato de un niño de 8 años y un adulto en Guayaquil

Dos personas recibieron una máxima agravada de 40 años de prisión por doble asesinato.

La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Mariuxi Alexandra C. R., Cindy Melina C. P. y Dennys Ezequiel M. C.

De acuerdo con el Ministerio Público, eran señalados como coautores del asesinato de dos personas, entre ellas un niño de 8 años.

Sobre el crimen

De acuerdo con Fiscalía, los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2025, en el sector Los Vergeles, en el norte de Guayaquil.

Ese día, personal policial recibió alertas del ECU 9-1-1 y de Segura EP sobre varios disparos contra personas en distintos domicilios.

Los agresores se movilizaban en un vehículo y dispararon contra varias personas. El hecho dejó dos fallecidos y otra persona herida.

A partir de los videos de las cámaras de seguridad y otras diligencias investigativas, se identificó a los presuntos responsables y se desplegaron operativos en dos inmuebles.

En una vivienda ubicada en la avenida León Febres Cordero fueron aprehendidas dos mujeres.

En una urbanización situad a kilómetros más adelante fue detenido otro ciudadano.

Lo que identificó la investigación

Durante la investigación se determinó que, después del hecho, los procesados habrían ocultado el vehículo utilizado en un taller mecánico y luego se movilizaron en otros automotores hacia sus domicilios.

En sus teléfonos celulares, las autoridades encontraron videos relacionados con el crimen, así como mensajes enviados antes y después del hecho.

El contenido de los clips fue sometido a pericias y presentado como prueba durante el juicio, según Fiscalía.

Durante la audiencia de juzgamiento, el Fiscal a cargo de la causa presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que acreditaron la participación y responsabilidad penal de los procesados.

Entre las pruebas constaron los testimonios de 20 personas, incluidos agentes investigadores, agentes aprehensores y peritos de audio y video.

El Fiscal a cargo de la causa presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que acreditaron la participación y responsabilidad penal de los procesados. Pixabay

Pruebas documentales

Como prueba documental se incorporaron los partes de detención e investigativos, informes de autopsia y levantamiento de cadáveres.

También el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los resultados de las pericias de extracción de información de los teléfonos celulares.

De igual manera, de los videos obtenidos de las cámaras de seguridad del ECU 9-1-1 y del Municipio de Guayaquil.

Con base en estas pruebas, el Tribunal del caso declaró la responsabilidad de los tres procesados en calidad de coautores.

Además, impuso una multa de 2 000 salarios básicos unificados y dispusieron, como reparación integral, el pago de USD 30 000 a los familiares de las víctimas.

Fiscalía procesó el caso con base en el artículo 140, numerales 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.

La pena fue agravada conforme al artículo 47, numerales 5, 11 y 15, del mismo cuerpo legal, circunstancias que incrementan la pena en un tercio.