Gobierno modificó el cálculo para compensación a transportistas.

El Gobierno anunció la modificación del Decreto Ejecutivo 306 con el objetivo de actualizar el mecanismo de compensación destinado al transporte público y comercial, ajustándolo a las condiciones actuales del mercado internacional de combustibles.

Según la información, la modificación cambia la forma en que se determina el valor de la transferencia económica que reciben los transportistas, aunque mantiene vigente el beneficio para los sectores que ya acceden a este apoyo.

Con la nueva normativa, el monto de la compensación dejará de ser fijo y pasará a calcularse de manera mensual, tomando como referencia la variación del precio de venta al público de las gasolinas Extra y Extra con etanol.

El valor puede incrementarse o disminuirse

Para ello, el Gobierno utilizará como base el promedio simple registrado durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con la información.

El cálculo también considerará los volúmenes de consumo asignados a cada beneficiario.

El valor de la transferencia podrá incrementarse o reducirse en función de los cambios que experimenten los precios de los combustibles, los cuales son actualizados cada mes.

Presidencia señaló que la reforma busca preservar la cobertura para los transportistas, fortalecer la sostenibilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos destinados a este mecanismo se administren con criterios técnicos, transparencia y eficiencia.