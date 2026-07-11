¿Cómo se calculará el precio de la gasolina en Ecuador? Así funcionará el nuevo mecanismo para bajar los combustibles

El precio de los combustibles bajará en Ecuador a partir del 12 de julio de 2026.

El Gobierno de Ecuador modificó el mecanismo para calcular los precios de los combustibles e incorporó una nueva fórmula que permitirá trasladar las reducciones del mercado internacional a los precios nacionales cuando se cumplan determinadas condiciones.

La reforma mantiene vigente el sistema de bandas para la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel Premium, pero incorpora un mecanismo excepcional para evitar que las variaciones internacionales afecten de forma desproporcionada a los consumidores.

Con este cambio, los precios de los combustibles podrán disminuir incluso cuando el sistema de bandas haya registrado incrementos consecutivos, siempre que se verifiquen los parámetros técnicos establecidos.

¿Cuáles son las condiciones para que bajen los precios?

De acuerdo con el nuevo mecanismo, la reducción del precio de la gasolina Extra, Ecopaís y diésel solo podrá aplicarse cuando se cumplan tres requisitos de forma simultánea:

Los precios internacionales deben bajar al menos un 15% La primera condición establece que los precios internacionales de los combustibles deben registrar una disminución acumulada del 15% durante los dos últimos meses .

. Este indicador toma como referencia la evolución de los mercados internacionales de derivados del petróleo. Antes de esa caída debió existir un fuerte incremento El nuevo cálculo también exige que, antes de esa reducción internacional, durante los tres períodos anteriores se haya producido un aumento acumulado de al menos el 50% en los precios internacionales.

se haya producido un en los precios internacionales. Con este requisito se busca que el mecanismo excepcional opere únicamente frente a escenarios de alta volatilidad. En Ecuador los combustibles debieron subir al máximo permitido La tercera condición establece que los precios nacionales de la gasolina Extra, Ecopaís y diésel deben haber aumentado durante los dos meses anteriores hasta el límite máximo del sistema de bandas, equivalente al 5% mensual.

Solo cuando coincidan estos tres factores se activará la reducción extraordinaria.

¿Cuál será el límite de la rebaja?

La reforma establece que la disminución extraordinaria de los precios tendrá un tope máximo del 1,5%.

Esto significa que, aunque los precios internacionales registren caídas mayores, la reducción aplicada en Ecuador no podrá superar ese porcentaje dentro del mecanismo excepcional.

¿Cuánto bajarán los combustibles en julio de 2026?

Con la aplicación de la nueva fórmula, los precios para julio presentan una reducción de aproximadamente 1,4%.

Los nuevos valores son:

Extra y Ecopaís: baja de USD 3,31 a USD 3,26

Diésel: baja de USD 3,25 a USD 3,20

Estos precios entrarán en vigencia desde el domingo 12 de julio de 2026, de acuerdo con el calendario establecido en Ecuador.

El sistema de bandas se mantiene

La reforma no elimina el sistema de bandas vigente desde 2024. El mecanismo conserva los límites para la variación mensual de los precios, que contemplan:

Un incremento máximo de 5% cuando suben los precios internacionales.

cuando suben los precios internacionales. Una reducción de hasta 10% cuando los precios internacionales disminuyen.

La nueva fórmula se incorpora como un mecanismo complementario para escenarios específicos en los que el mercado internacional registra fuertes fluctuaciones después de varios meses consecutivos de incrementos.

¿Qué busca el nuevo mecanismo?

Según la explicación oficial, la reforma pretende que las reducciones internacionales de los combustibles puedan reflejarse con mayor rapidez en el mercado ecuatoriano cuando se presenten condiciones excepcionales.

Con ello se busca reducir el impacto de la volatilidad internacional sobre los precios internos, manteniendo el esquema de bandas como principal mecanismo para la fijación mensual del precio de la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel en Ecuador.