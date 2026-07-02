Messi se divierte durante el control de seguridad en el aeropuerto de Kansas

Lionel Messi durante el entrenamiento con la Selección de Argentina, en el Mundial 2026.

La Selección de Argentina ya se encuentra en Miami, lista para enfrentar a Cabo Verde en busca del pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Antes de emprender su viaje, los seleccionados pasaron el control de seguridad en el Aeropuerto de Kansas. El capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, disfrutó del momento junto a sus compañeros.

Las risas del campeón mundial estallaron mientras su compañero Nahuel Molina era supervisado por personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TAS) Rodrigo De Paul se unió al buen humor de Messi, quien fue el siguiente en ser chequeado.

Luego del control respectivo, toda la Selección, dirigida por Lionel Scaloni, emprendió su viaje. El arribo a Miami fue la noche del miércoles 1 de julio.

En el encuentro ante Cabo Verde será este viernes 3 de julio, a las 17:00, y en Ecuador será transmitido EN VIVO por la señal abierta de Teleamazonas y la página web de teleamazonas.com.

Además, los aficionados podrán disfrutar de este encuentro completo en el canal de YouTube y en la cuenta de TikTok.