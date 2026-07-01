Feriado del viernes 26 de junio sí deberá reconocerse con el pago de horas extra a trabajadores

El Ministerio de Trabajo ordenó pagar horas extra por jornada del viernes 26 de junio de 2026.

El Ministerio de Trabajo ordenó pagar horas extra por el feriado del viernes 26 de junio de 2026.

El Ministerio dio marcha atrás y dispuso el pago de la jornada con el 100% de recargo sobre la remuneración ordinaria.

El presidente Daniel Noboa decretó feriado nacional no recuperable por la victoria de Ecuador frente a Alemania en el Mundial 2026.

El Ministerio recordó que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 431 establece que la joranda suspendida tiene carácter de no recuperable.

Por lo tanto, quienes hayan trabajado normalmente ese día deberán recibir su pago con el 100% de recargo sobre la remuneración ordinaria, según indica el artículo 55, numeral 4, del Código del Trabajo.

El martes el Ministerio indicó al medio digital Primicias que ese día era una "jornada ordinaria" y no incluía un pago extra.