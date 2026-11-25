La línea de transmisión entre Ecuador y Perú estará lista en más de 1 000 días.

La empresa india Kalpataru Projects International Limited estará a cargo de la construcción de la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú a 500 kilovoltios (kV), tras adjudicarse un contrato por USD 290,3 millones.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) informó este miércoles 25 de noviembre de 2026 los detalles de la adjudicación del proyecto, que contempla una inversión global de USD 324,6 millones, sin IVA, en territorio ecuatoriano.

La infraestructura permitirá ampliar la capacidad de intercambio de electricidad entre ambos países. Ecuador podrá importar energía desde Perú cuando su producción nacional sea insuficiente para cubrir la demanda y exportarla cuando registre excedentes de generación.

El contrato establece un plazo de ejecución de 1 090 días, equivalente a cerca de tres años.

¿Qué obras construirá la empresa india en Ecuador?

El proyecto contempla la construcción de más de 280 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, que atravesarán las provincias de Guayas, El Oro y Azuay.

La infraestructura incluye dos líneas de transmisión de 500 kilovoltios:

Chorrillos-Pasaje, de 206,97 kilómetros.

Pasaje-Frontera con Perú, de 77,88 kilómetros.

También se ejecutarán obras en las subestaciones eléctricas Pasaje y Chorrillos, necesarias para conectar la nueva infraestructura al Sistema Nacional Interconectado.

El monto adjudicado a Kalpataru Projects International Limited incluye el valor del contrato aceptado y las sumas provisionales.

¿Cómo se financiará la interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú?

El proyecto cuenta con financiamiento de dos organismos internacionales y recursos propios de CELEC EP.

Los USD 324,6 millones de inversión global se distribuyen de la siguiente manera:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): USD 125 millones.

USD 125 millones. Banco Europeo de Inversiones (BEI): USD 125 millones.

USD 125 millones. CELEC EP: USD 74,6 millones.

Los organismos internacionales financiarán aproximadamente el 77% de la inversión prevista para el tramo ecuatoriano.

De la inversión total, USD 290,3 millones corresponden al contrato adjudicado a la empresa india, mientras que los USD 34,3 millones restantes se destinarán a la fiscalización, indemnizaciones por el paso de las líneas de transmisión y otros gastos asociados a la ejecución del proyecto.

Ecuador podrá ampliar las importaciones de electricidad

La nueva interconexión eléctrica busca diversificar las fuentes de abastecimiento de Ecuador y reducir su exposición a los períodos de déficit de generación nacional.

El anuncio se produce en medio de las dificultades que enfrenta el sector eléctrico ecuatoriano para recuperar las reservas de agua de sus principales hidroeléctricas, pese a las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La infraestructura permitirá que Ecuador y Perú intercambien electricidad de acuerdo con sus necesidades y la disponibilidad de generación de cada país.

CELEC sostiene que el proyecto también permitirá acceder a energía a costos más competitivos. Sin embargo, los precios de importación dependerán de las condiciones del mercado eléctrico y de los acuerdos comerciales entre ambas naciones.

Esto tampoco implica necesariamente una reducción de las tarifas eléctricas que pagan los consumidores ecuatorianos.

Aunque el contrato contempla un plazo de ejecución cercano a tres años, CELEC no precisó la fecha exacta de inicio de los trabajos ni de entrada en operación comercial de la infraestructura.