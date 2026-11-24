El embalse de Mazar está a pocos metros de alcanzar su nivel mínimo operativo.

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador no han garantizado una recuperación sostenida de las reservas de agua del embalse de Mazar, uno de los principales componentes del sistema de generación hidroeléctrica del país.

Este martes 24 de noviembre de 2026, el nivel del embalse volvió a descender y se ubicó en aproximadamente 2.117,96 metros sobre el nivel del mar, según los registros de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) hasta las 19:00.

Con ese nivel, Mazar se encuentra a menos de tres metros de los 2 115 metros considerados como su umbral habitual de operación.

El embalse comenzó la jornada con una cota cercana a los 2 118,41 metros. Aunque registró una recuperación temporal durante la mañana, desde las 13:00 experimentó un descenso sostenido.

En total, Mazar perdió aproximadamente 45 centímetros de altura durante las primeras 19 horas de este martes.

El comportamiento contrasta con la recuperación registrada a inicios de noviembre, cuando el embalse alcanzó los 2.127,77 metros sobre el nivel del mar. Desde el 4 de noviembre, ha perdido cerca de 9,8 metros.

¿Cómo están los caudales de las hidroeléctricas de Ecuador?

Los registros de CELEC muestran un comportamiento desigual en las centrales que forman parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral.

En Mazar, el caudal fluctuó durante la jornada entre los 18 y 37 metros cúbicos por segundo. Hasta las 19:00 se ubicó en aproximadamente 29 metros cúbicos por segundo, sin que ello se tradujera en una recuperación del nivel del embalse.

En cambio, Amaluza, que abastece a la central Paute-Molino, registró un incremento de su caudal durante la tarde, al pasar de aproximadamente nueve a 135 metros cúbicos por segundo.

Pese a ese incremento, su cota se mantuvo alrededor de los 1 971,07 metros sobre el nivel del mar, por debajo de los 1 975 metros señalados como mínimo en el gráfico de CELEC.

Sopladora también registró una recuperación. Después de presentar caudales cercanos a cero durante varias horas de la mañana, alcanzó aproximadamente 144 metros cúbicos por segundo al finalizar la tarde.

Mazar, Paute-Molino y Sopladora forman parte de un sistema hidroeléctrico en cascada, por lo que sus caudales también están condicionados por la operación de las centrales ubicadas aguas arriba.

Minas San Francisco está a centímetros de su cota mínima

Otra de las hidroeléctricas que registra niveles bajos de agua es Minas San Francisco.

Hasta las 19:00 de este martes, su cota se ubicó en aproximadamente 783,94 metros sobre el nivel del mar, apenas 61 centímetros por encima del mínimo de 783,33 metros señalado en los registros de CELEC.

Su caudal también presentó una tendencia descendente durante las últimas horas de la tarde, hasta situarse en cerca de 26 metros cúbicos por segundo.

¿Por qué Mazar sigue perdiendo agua pese a El Niño?

Mientras varias provincias de Ecuador enfrentan inundaciones, deslizamientos y otras emergencias asociadas al fenómeno de El Niño, las reservas de agua de las principales hidroeléctricas continúan bajo presión.

El evento climático fue declarado oficialmente en Ecuador el 28 de agosto de 2026. Un día después, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió una alerta roja a escala nacional.

Desde entonces, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha emitido sucesivas advertencias por lluvias y tormentas en diferentes regiones del país.

Sin embargo, la distribución geográfica de las precipitaciones es determinante para el sector eléctrico.

Las lluvias intensas en la Costa o en otras zonas del país no necesariamente incrementan los caudales de los ríos que abastecen a las centrales hidroeléctricas del Austro.

En el caso de Mazar, la recuperación de sus reservas depende de las precipitaciones y los aportes hídricos en la cuenca del río Paute, así como de la cantidad de agua utilizada para la generación eléctrica.

¿Qué implica el descenso de Mazar?

La reducción de las reservas de agua limita el margen disponible para sostener la generación hidroeléctrica en el complejo Paute Integral.

La evolución de Mazar durante los próximos días dependerá de los aportes de agua al embalse y de las necesidades de generación del Sistema Nacional Interconectado.

No obstante, el descenso de su cota no permite determinar por sí solo si habrá nuevos cortes de electricidad. Para establecer ese escenario también deben considerarse la disponibilidad de generación térmica, el desempeño de las demás hidroeléctricas, las importaciones de energía y la demanda nacional.