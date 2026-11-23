Equipos técnicos de CNEL EP y la Empresa Eléctrica Quito se desplegaron desde las 20:30 de este lunes 23 de noviembre de 2026 para restablecer el suministro eléctrico.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informaron que activaron sus equipos técnicos desde las 20:30 de este lunes 23 de noviembre de 2026.

Esto con el objetivo de atender interrupciones del suministro eléctrico registrados en medio de condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Según los informes oficiales, la Empresa Eléctrica Quito anunció que el servicio quedó restablecido al 100% en su área de cobertura, mientras que CNEL EP señaló que el suministro se ha ido recuperando de forma progresiva en las zonas afectadas.

Situación en Quito y su área de cobertura

De acuerdo con la Empresa Eléctrica Quito, los equipos técnicos se desplegarán de inmediato desde las 20:30 para atender las fallas presentadas en distintos sectores de su jurisdicción.

La entidad precisó que el evento estuvo vinculado a condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y afectó redes de distribución y subtransmisión.

Tras las maniobras técnicas ejecutadas, la EEQ indicó que el suministro eléctrico estaba restablecido al 100 % y que mantiene un monitoreo permanente del sistema para atender cualquier novedad.

Avances en el área de cobertura de CNEL EP

Por su parte, CNEL EP informó que activó de inmediato a sus equipos técnicos y operativos ante la afectación registrada aproximadamente a las 20:30 en varias localidades de cuatro provincias de su área de cobertura.

La empresa detalló que las interrupciones se produjeron en medio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño e involucraron redes de distribución y líneas de transmisión.

A través de las maniobras realizadas en campo, CNEL EP reportó el restablecimiento progresivo del servicio en los sectores impactados.

Asimismo, aseguró que continúa desplegada y monitoreando el sistema eléctrico para resguardar la continuidad del suministro.