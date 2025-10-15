Empresa privada anuncia una inversión de más de USD 60 millones en tres años en Ecuador

El dinero se destinará a mejora de infraestructura y tecnología para mejorar procesos productivos.

Nestlé Ecuador anunció una inversión de 63 millones de dólares para los próximos tres años en Ecuador. El dinero estará destinado a modernizar sus plantas de producción, fortalecer la innovación tecnológica y aumentar la productividad.

Este plan forma parte de su estrategia de crecimiento sostenible en el país, en el marco de la conmemoración de sus 70 años de presencia en Ecuador, que se conmemoró el pasado miércoles 8 de octubre del 2025.

Josué De La Maza, presidente ejecutivo de Nestlé Ecuador, señala que la inversión refleja la confianza de la compañía en el país. Además, indicó que el objetivo es impulsar el talento local y promover una producción responsable con el medioambiente.

Desde la empresa consideran que el país tiene las condiciones necesarias para realizar una inversión de ese volumen y esperan generar más plazas de empleo a escala nacional. Actualmente cuentan con más de 1 800 colaboradores en todo el país.

Enfoque en modernización y sostenibilidad

La compañía detalló que los 63 millones de dólares estarán destinados principalmente a la modernización de sus plantas industriales, la adopción de tecnologías más sostenibles y la optimización de sus procesos logísticos y productivos.

Estas acciones buscan aumentar la eficiencia energética, reducir el impacto ambiental y fortalecer su capacidad exportadora desde Ecuador hacia otros mercados de la región.

Además, parte de los recursos se orientará al desarrollo de nuevos productos y líneas de innovación que respondan a las tendencias de consumo responsable y nutrición equilibrada.