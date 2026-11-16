El Gobierno anunció el pago del décimo tercer sueldo a cerca de 485 000 servidores públicos. El desembolso fue de aproximadamente USD 390 millones y también incluyó a trabajadores de universidades y escuelas politécnicas públicas.

Según la información oficial, el 85% de los beneficiarios trabaja en instituciones relacionadas con educación, salud, seguridad y protección social.

El objetivo del pago, de acuerdo con el Ejecutivo, es respaldar los gastos de los hogares e impulsar el consumo durante la temporada de fin de año.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano estableció esta disposición mediante el Acuerdo Ministerial MTDH-2026-039, expedido el 6 de noviembre de 2026.

El documento fijó como fecha límite el 16 de noviembre para que las instituciones de la Función Ejecutiva cumplieran con el pago.

¿El pago del décimo tercer sueldo es obligatorio para todas las entidades?

La disposición también contempló a los servidores públicos que reciben el décimo tercer sueldo de forma acumulada y a quienes lo perciben mensualmente.

En este último caso, el desembolso corresponde a los valores proporcionales pendientes, según cada situación laboral.

Para las demás entidades del sector público, fuera de la Función Ejecutiva, la aplicación de esta medida fue voluntaria.

Por eso, el anuncio del Gobierno no significa que todas las instituciones públicas estuvieran obligadas a adelantar el pago bajo el mismo plazo.

El acuerdo ministerial también abrió la posibilidad de que los empleadores del sector privado se sumen voluntariamente a esta iniciativa.