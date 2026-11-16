Cámaras de Segura EP registrán acumulación de agua en la vía a Daule

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes 16 de noviembre de 2026 afectan la movilidad en el norte de Guayaquil.

De acuerdo con el monitoreo de las cámaras de videovigilancia de Segura EP, se reportan precipitaciones de variable intensidad en distintos puntos de la ciudad, con especial incidencia en la vía a Daule.

Producto de las lluvias, se registra acumulación de agua sobre la calzada a la altura del kilómetro 7,5 de la vía a Daule, en el sector cercano a All Natural, en sentido hacia el norte.

Recomendaciones de tránsito ante anegamientos en vías de Guayaquil

Ante la congestión y las condiciones de riesgo en este tramo, el personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se mantiene desplegado para regular el tránsito, evitar bloqueos y brindar asistencia a los usuarios de la vía.

Las autoridades de movilidad y gestión de riesgos recomiendan tomar las siguientes medidas preventivas: