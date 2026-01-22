¿Cuánta energía le compraba Ecuador a Colombia?

La compra de energía eléctrica por parte de Ecuador a Colombia ha ayudado para conservar en niveles óptimos en embalse de Mazar y para enfrentar períodos de estiaje, en los que la generación local no es suficiente para cubrir la demanda.

Según el ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma, actualmente los volúmenes de venta de energía desde ese país representan entre 8% y 10% del consumo diario de Ecuador.

Tras la imposición de una tasa de seguridad del 30% a los productos que se venden a Colombia, Palma indicó que Ecuador ha importado desde finales de 2024 y durante 2025 cargas de energía que, incluso tras el atentado a una infraestructura eléctrica colombiana en diciembre pasado, se han mantenido en torno a 8,0 gigavatios-hora por día (GWh-día).

Ese nivel de energía exportada equivale aproximadamente a 333 megavatios (MW) continuos, con picos que en algunas ocasiones han superado los 450 MW utilizando la capacidad de interconexión entre ambos países.

Los registros del mercado eléctrico y del operador colombiano XM muestran que la exportación diaria de energía desde Colombia a Ecuador ha variado entre poco más de 2 GWh y más de 7 GWh en los primeros días de enero de 2026, con predominio de energía exportada por Colombia en la mayoría de las jornadas analizadas.

Estos volúmenes se inscriben dentro de un contexto más amplio de intercambio energético entre los dos países y de negociación binacional bajo los marcos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y acuerdos regionales sobre interconexión eléctrica.

Históricamente, la interconexión entre los sistemas eléctricos de Colombia y Ecuador ha permitido que durante períodos de mayor demanda o menor generación interna, como sequías que afectan la producción hidroeléctrica, Ecuador acceda a energía adicional desde su vecino del norte.

Datos previos indican que la exportación de energía colombiana hacia Ecuador suma millones de kilovatios-hora al año, con registros que en 2024 alcanzaron más de 3.500.000.000 kWh (equivalentes a unos 3,5 TWh) de electricidad total exportada