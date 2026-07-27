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Economía

Entidades financieras no autorizadas en Ecuador y cómo identificarlas

La Superintendencia de Bancos ha identificado 61 entidades financieras no autorizadas en lo que va de 2026.

La Superintendencia de Bancos ha detectado 61 entidades financieras no autorizadas.

Imagen referencial

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

27 jul 2026 - 11:37

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La Superintendencia de Bancos de Ecuador ha detectado 61 entidades financieras no autorizadas en lo que va e 2026.

La autoridad recordó ninguna persona natural o jurídica ajena al sistema financiero nacional está autorizada a captar dinero de terceros.

Asimismo, insistió en que dichas entidades no pueden hacer publicidad,uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que se trata de una institución financiera.

A continuación la lista de las 61 entidades financieras no aprobadas por la Superintendencia de Bancos.

Entidades detectadas 2026

1. PLATA PUNTUAL-
PRÉSTAMO LISTO		 2. RICO-CRÉDITOS Y
PRÉSTAMOS		 3. DINEROFÁCIL-
PRÉSTAMO FÁCIL		 4. CREDITO SMART
5. PRESTAMOS
ECUADOR		 6. CRECE CREDIT 7. CREDIPAGUITOS 8. COOPERATIVA PRO
CREDIT
9. CREDIALIANZA S.A.S. 10. CRÉDITOFAST-
PRÉSTAMO FAST		 11. FINANCIAHORA-
PRÉSTAMO SEGURO		 12. CREDICER
SOCIEDAD POR
ACCIONES
SIMPLIFICADA
13. CREDIQUITO 14. CONSULTING
GLOBAL ECUADOR
LMJP S.A.		 15. CREDI FINANZAS 16. MONVEL
FINANCIERO
17. CONFIAMOS EN TI -
CRÉDITOS		 18. CREDISOLUCIONES 19. CREDIPLUS
QUITO		 20. SOLDORADO-
PRÉSTAMO
21. DINEROALINSTANTE-
PRÉSTAMO		 22. DALECREDI-
PRÉSTAMO		 23. M&C SOLUTIONS 24. FINANCIAMOS TU
FUTURO
25. CRÉDITOS AL
INSTANTE		 26. FACILITO 27. PRESTAMOS
PICHINCHA		 28. SERVICIO DE
PRÉSTAMOS
29. UFD 30. COOFERZA 31. EJECUTIVA DE
CRÉDITO		 32. CREDITFENIX
33. CRÉDITOS
INMEDIATO		 34. CREDITOS ECU 593 35. CREDITO ÁGIL 36. CREDITOS
AVANZA CONTIGO
37. CREDITOS.EC 1 38. MILENA CRÉDITO 39. CIMAJ
FINANCIERO		 40. PRESTAMO
DINERO
41. CREDITOS
IMPULSAMOS TUS
METAS		 42. PRESTAMOS
ECUATORIANA		 43. CREDITOS Y
LAVAFACIL +593		 44. CIE CORP
45. ASESORÍA FINANZAS
ECU		 46. CRÉDITOS
SEGUROS93		 47. FINPRO 48. PRÉSTAMO
RÁPIDO
49. PRIMEAXXIS 50. BELLA VIVI AL
INSTANTE		 51. CREDI PASA 52. CREDIAGILOO
53. CREDIAYUDA 54. CREDISEGURO 55. CRÉDITOS EN
72H		 56. CRÉDITOS QUITO
57. FINANZAS TRUST 58. GRUPO PROGRESO 59. PRÉSTAMOS
SEGUROS		 60. PRESTAYA EC
61. SOLUCIONES
FINANCIERAS

La autoridad exhortó a la comunidad a denunciar anuncios de personas que ofrecen servicios financieros sin autorización.

¿Cómo identificar a entidades financieras irregulares?

La Superintendencia de Bancos permite consultar la situación de las instituciones financieras.

Para realizar la consulta en línea puede acceder a la sección de Consulta de Catastro.

Allí podrá ver los banocs y entidades financieras autorizadas. También puede acceder a información completa de cada una.

Asimismo, las autoridades alertan a la comunidad sobre supuestas entidades que ofrecen préstamos de manera irregular.

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