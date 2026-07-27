Entidades financieras no autorizadas en Ecuador y cómo identificarlas
La Superintendencia de Bancos ha identificado 61 entidades financieras no autorizadas en lo que va de 2026.
La Superintendencia de Bancos ha detectado 61 entidades financieras no autorizadas.
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Actualizado:
27 jul 2026 - 11:37
La Superintendencia de Bancos de Ecuador ha detectado 61 entidades financieras no autorizadas en lo que va e 2026.
La autoridad recordó ninguna persona natural o jurídica ajena al sistema financiero nacional está autorizada a captar dinero de terceros.
Asimismo, insistió en que dichas entidades no pueden hacer publicidad,uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que se trata de una institución financiera.
A continuación la lista de las 61 entidades financieras no aprobadas por la Superintendencia de Bancos.
La autoridad exhortó a la comunidad a denunciar anuncios de personas que ofrecen servicios financieros sin autorización.
¿Cómo identificar a entidades financieras irregulares?
La Superintendencia de Bancos permite consultar la situación de las instituciones financieras.
Para realizar la consulta en línea puede acceder a la sección de Consulta de Catastro.
Allí podrá ver los banocs y entidades financieras autorizadas. También puede acceder a información completa de cada una.
Asimismo, las autoridades alertan a la comunidad sobre supuestas entidades que ofrecen préstamos de manera irregular.
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