Guayaquil, el motor logístico del Ecuador; sus puertos mueven el 90% de las exportaciones

El Puerto de Guayaquil es uno de los principales motores de la economía de Ecuador.

A sus 491 años de fundación, Guayaquil mantiene un rol protagónico en la economía ecuatoriana. La ciudad no solo es el principal centro comercial del país, sino también el eje logístico que conecta la producción nacional con los mercados internacionales.

Por sus puertos y su área de influencia se moviliza entre el 85% y el 90% del comercio exterior no petrolero del Ecuador, consolidándose como la principal puerta de entrada y salida de mercancías.

En 2025, Ecuador alcanzó un récord histórico de USD 37 152 millones en exportaciones, mientras que las no petroleras sumaron USD 29 401,9 millones, con un crecimiento del 18,3% respecto al año anterior, según los datos del Banco Central del Ecuador.

Durante los primeros cinco meses de 2026, las exportaciones ecuatorianas alcanzaron USD 16 288 millones, un 5% más que en el mismo período de 2025, manteniendo una balanza comercial positiva para el país. Entre los productos que lideran las ventas al exterior están el camarón, banano, pescado, cacao y flores.

Detrás de esas cifras está la infraestructura logística de Guayaquil. Sus terminales portuarias continúan incrementando el movimiento de carga impulsadas por el dinamismo del comercio exterior ecuatoriano.

Solo durante el primer trimestre de 2026, los principales puertos del país movilizaron 824 444 TEUs (contenedores de 20 pies), un 14% más que en el mismo período del año anterior.

La actividad portuaria es liderada por DP World Posorja, que registró 216 731 TEUs y una participación del 26% del mercado nacional, seguida por Contecon Guayaquil con 202.344 TEUs y Terminal Portuario de Guayaquil con 194.335 TEUs.

El desafío de la logística moderna

El crecimiento del comercio exterior también ha transformado las necesidades logísticas del país. Sectores estratégicos como el camarón, el banano, el cacao y los alimentos procesados demandan cadenas de suministro cada vez más eficientes, trazables y sostenibles.

A ello se suma el auge del comercio electrónico, la necesidad de reducir tiempos de entrega y el desarrollo de operaciones más resilientes frente a los desafíos internacionales.

"Guayaquil tiene una posición privilegiada dentro del mapa logístico del país, pero el verdadero desafío está en fortalecer todo el ecosistema que hace posible que un producto llegue de manera eficiente a los mercados nacionales e internacionales", señala María Paulina Romo, presidenta de Grupo Entregas.

Actualmente, las empresas requieren centros logísticos que integren almacenamiento inteligente, tecnología en tiempo real y procesos operativos más eficientes. La infraestructura logística se ha convertido en un elemento determinante para la competitividad de las ciudades y del país.

Guayaquil también crece en ventas, empleo y financiamiento

El dinamismo económico de la ciudad también se refleja en otros indicadores. Entre enero y mayo de 2026, las ventas totales en Guayaquil alcanzaron USD 29.439 millones, lo que representa un crecimiento del 10,4% frente al mismo período de 2025. Las ventas locales sumaron USD 24.554 millones, con un incremento del 11,4%.

En materia de financiamiento, durante el primer semestre de 2026 las entidades financieras públicas colocaron USD 943,7 millones en la provincia del Guayas, equivalente al 27% del total de créditos otorgados a escala nacional y un crecimiento del 10% frente al mismo período del año anterior.

Las inversiones en infraestructura continúan acompañando el crecimiento de la ciudad. Grupo Entregas anunció la apertura del primer Hub Logístico 100% sustentable de Guayaquil, con una inversión cercana a USD 4 millones para fortalecer su capacidad operativa en la región Costa.

El proyecto integrará 4.000 metros cuadrados destinados a bodegas inteligentes, tecnología en tiempo real y soluciones diseñadas bajo criterios de sostenibilidad. Entre sus características destacan la incorporación de paneles solares, sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ventilación bioclimática y electrolineras para vehículos eléctricos.