Ecuatorianos necesitarán visa para un nuevo destino: Tailandia cambia sus reglas

Tailandia cambia sus reglas de ingreso, desde el 15 de septiembre de 2026, los ecuatorianos deberán tramitar una visa para viajar al país asiático.

Playas paradisíacas, templos y ciudades como Bangkok convirtieron a Tailandia en uno de los destinos asiáticos más buscados. Pero viajar a ese país será un poco más complicado para los ecuatorianos.

Desde el 15 de septiembre de 2026, los ciudadanos de Ecuador deberán obtener una visa antes de viajar a Tailandia.

Hasta antes de esa fecha, Ecuador estaba incluido entre las nacionalidades que podían ingresar al país asiático sin visa por hasta 60 días. Con las nuevas disposiciones migratorias, esa facilidad termina.

¿Qué cambia para los ecuatorianos?

Quienes ingresen desde el 15 de septiembre deberán gestionar una visa antes de su viaje. Tailandia cuenta con un sistema de e-Visa, que permite realizar la solicitud de forma electrónica.

Para quienes hayan ingresado antes de que entre en vigencia el cambio, se mantendrá el período de permanencia autorizado al momento de su entrada.

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El pasaporte ecuatoriano pierde otro destino

El cambio llega mientras el pasaporte ecuatoriano mantiene una movilidad considerablemente menor que los más poderosos del mundo.

En el Henley Passport Index 2026, Ecuador ocupa el puesto 53 y permite acceder a 92 destinos sin una visa. En comparación, el pasaporte de Singapur, primero del ranking, permite acceder a 192 destinos.

Entre los países y territorios para los que los ecuatorianos deben gestionar una visa están:

Estados Unidos

Canadá

México

Japón

Reino Unido

Australia

y gran parte de Europa, incluidos:

España

Francia

Italia

Alemania

Además, los ecuatorianos requieren visa para viajar a India, Egipto, Vietnam, Camboya y Nepal, entre otros.

En cambio, mantienen ingreso sin visa, bajo diferentes períodos de permanencia, a destinos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Rusia.