Las gasolinas Extra y Ecopaís bajarán de precio este 12 de noviembre del 2025

El combustible Extra y Ecopaís bajarán de precio este mes. Desde el miércoles 12 de noviembre del 2025 tendrá una disminución de siete centavos de dólar por galón, en comparación a octubre.

Desde el 12 de octubre, el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís fue de 2,91 y la Súper estuvo en 3,55 por galón en Ecuador. En cambio, los precios durante el mes de septiembre del 2025 se fijaron en la gasolina Extra y Ecopaís a 2,88 por galón.

Gasolinas Extra, Súper y Ecopaís subieron de precio en octubre del 2025

Desde la aplicación del sistema de bandas en Ecuador, que fija el precio con base en el barril de crudo en el mercado internacional, los precios de los combustibles en Ecuador se actualizan el día 12 de cada mes.

El Gobierno destacó, este martes 11 de septiembre del 2025, que "tras 20 años se realizó un ajuste técnico al margen de comercialización y distribución permanente a la variable del costo del transporte y operación de combustibles".

El valor de la gasolina fluctúa según los valores internacionales del petróleo. De inicio se establecieron topes del 5% más y hasta 10% menos. Sin embargo, desde el 11 de agosto de 2025 este modelo de fijación de precios del combustible fue modificado a través del Decreto Ejecutivo 83.

El documento incluyó que el cálculo del precio del combustible debería ajustarse con el precio de Paridad de Importación y el margen para las abastecedoras de combustible en Ecuador.