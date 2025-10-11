Gasolinas Extra, Súper y Ecopaís se incrementan en octubre; el diésel se mantiene en USD 2,80

Oswaldo Erazo, secretario Ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) informó el precio de los combustibles a partir del 12 de octubre del 2025.

Desde la aplicación del sistema de bandas en Ecuador, que fija el precio con base en el barril de crudo en el mercado internacional, y que permitió la eliminación del subsidio de las gasolinas Extra, Súper y Ecopaís los precios de los combustibles en Ecuador se actualizan el día 12 de cada mes.

A esta medida se sumó la eliminación del subsidio al diésel con el Decreto Ejecutivo 126, que fijó hasta el mes de diciembre el costo del hidrocarburo en USD 2,80.

Así, a partir de este 12 de octubre el precio del galón de diésel se mantiene en su precio, y el de las gasolinas Extra y Ecopaís pasan a USD 2,911 y la Súper a USD 3,55 por galón en Ecuador.

Los precios durante el mes anterior se fijaron en la gasolina Extra y Ecopaís a $2,88 por galón, lo que representa un incremento de tres centavos.

Por su parte la gasolina Súper, de 95 octanos, estuvo en USD 3,47 por galón, por lo que este mes tiene un incremento de ocho centavos en su precio.